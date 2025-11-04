En esta noticia Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Este lunes, 3 de noviembre de 2025, conocé EN VIVO los resultados de casa sorteo de la Quiniela de Santa Fe. Actualizamos jugada por jugada, desde la previa hasta el nocturno, con los números ganadores confirmados.