La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 27 de marzo de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este viernes, 27 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren atención inmediata. Además, las llamas pueden representar transformación y cambio. El fuego tiene el poder de destruir, pero también de purificar, lo que sugiere que el soñador podría estar atravesando un proceso de renovación personal. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.