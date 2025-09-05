Edición: Argentina
Quiniela de Montevideo: los resultados de la Matutina: del viernes 5 de septiembre

Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este viernes.

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8441 (El Cuchillo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 5 de septiembre

 1°8441 11°6631 
 1948  12°5823
 3°0431  13°2617 
 5844  14°9063 
 0596  15°4903 
 6°0087  16°0649
 6786  17°0944 
 7714  18°7696 
 4823  19°8335 
 10°7221  20°5034 

¿Qué significa soñar con El Cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones que requieren valentía. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por cortar lazos que ya no son beneficiosos.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera valioso en su vida.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.

