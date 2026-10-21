¿Qué significa la señal de tránsito con cuatro rayas grises y fondo blanco y qué deben hacer los conductores cuando aparece?

En la lista de señales de tránsito que organizan el tráfico y la circulación de vehículos en la Argentina, se destaca una en particular con fondo blanco y varias líneas grises que atraviesan en diagonal la circunferencia.

Su significado está contemplado en el sistema de señalización vial, que agrupa los carteles según su función, ya sea que establezcan una prohibición, una obligación o una orientación.

¿Qué significa la señal de tránsito con cuatro rayas grises y fondo blanco?

La señal circular con fondo blanco y una banda diagonal formada por 4 líneas grises, alternadas con blancas, significa el “fin de determinadas prohibiciones viales”. Según el Decreto 196/2025, esta señal se utiliza para indicar que el fin de aquellas restricciones y/o prohibiciones identificadas como R.31.

Si este cartel aparece mientras se maneja, los conductores podrán llevar a cabo la maniobra o la acción que se prohibía a través de su señal correspondiente, como adelantar a otro vehículo o aumentar la velocidad.

Cabe destacar que esto no implica que el automovilista esté exento de cumplir las determinadas normas de tránsito ni otras restricciones que continúen vigentes. Por eso es fundamental corroborar si aparece algún tipo de prohibición inmediatamente después de la señal en cuestión.

Según el Decreto 196/2025, esta señal se utiliza para indicar que el fin de aquellas restricciones y/o prohibiciones identificadas como R.31. (Foto: Gemini). Gemini

¿En qué categorías se dividen las señales de tránsito?

Las señales de tránsito se clasifican según la función que cumplen en la vía pública. De acuerdo al Decreto 196/2025, el sistema de señalización vial argentino contempla las siguientes cuatro grandes categorías:

Reglamentarias o prescriptivas : establecen prohibiciones, restricciones, prioridades y obligaciones.

Preventivas : advierten sobre peligros o condiciones particulares del camino

Informativas : orientan sobre destinos, distancias, lugares y servicios

Transitorias: señalan situaciones temporales vinculadas con obras, desvíos y modificaciones en la circulación.

Entre los ejemplos de señales reglamentarias que regulan la circulación en el país, se destacan la R.25 y la R.24.

¿Qué significa la señal de tránsito R.25 y qué debe hacer el conductor al verla?

La señal R.25 forma parte de la lista de señales reglamentarias o prescriptivas. Formada por un círculo blanco con un borde rojo y un rectángulo negro horizontal en el centro, indica la existencia de un “Puesto de control” y obliga a los conductores a detener la marcha.

De acuerdo a la normativa, cuando se utiliza este cartel se indica la existencia de puntos de fiscalización, entre los que figuran:

Controles policiales.

Puestos aduaneros.

Controles fitosanitarios.

Peajes donde sea obligatorio detenerse.

Cabe destacar que la señal puede incluir una leyenda aclaratoria para especificar qué tipo de control se está llevando a cabo.

¿Qué significa la señal R.24 y qué se debe hacer en caso de cruzarse con ella?

Otra de las señales reglamentarias que se destaca es la R.24, denominada “Peatones por la izquierda”, que indica que los transeúntes deben circular obligatoriamente por el lado izquierdo de aquellos tramos señalizados.

Esta señal busca ordenar el desplazamiento de las personas a pie en sectores concretos de la vía pública. La normativa establece que el cartel debe colocarse al comienzo de los tramos donde se determina esta obligación. También contempla que se repita su colocación si el recorrido es extenso.