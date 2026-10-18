Las señales de tránsito preventivas cumplen una función clave para advertir a los conductores sobre posibles riesgos y características del camino. Entre ellas, hay una que tiene forma de rombo, fondo amarillo y una figura negra con varios desniveles en su interior.

Se trata de Perfil Irregular (P 11), que alerta sobre irregularidades en la superficie de la calzada. Su presencia indica que los conductores deben prestar atención al estado del camino y adaptar la velocidad para circular con mayor seguridad.

Qué indica la señal de tránsito amarilla con forma de rombo que tiene una línea negra con varios desniveles

De acuerdo con el Anexo L del Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito, esta señal advierte que la superficie de la calzada presenta irregularidades que pueden alterar las condiciones normales de circulación. Su objetivo es anticipar al conductor una característica del camino que podría resultar peligrosa si no toma las precauciones necesarias.

Señal de tránsito P11 ChatGPT

Qué tipos de irregularidades puede encontrar el conductor

Antes de encontrarse con el cartel que marca el comienzo de la advertencia, los conductores atravesarán zonas donde la calzada presenta alteraciones mecánicas o físicas que comprometen la adherencia y estabilidad del vehículo. Entre las situaciones más comunes que motivan esta cartelería se destacan:

Badenes y depresiones: hundimientos pronunciados en el terreno diseñados para el paso de agua o provocados por el desgaste del suelo.

Lomadas y serruchones: elevaciones del pavimento construidas para reducir la velocidad o bien ondulaciones consecutivas causadas por el tránsito pesado.

Pavimento deteriorado o con baches encadenados: sectores de la ruta donde el asfalto muestra grietas profundas, pozos o deformaciones por falta de mantenimiento.

Qué debe hacer el conductor al ver esta señal preventiva

Al encontrar esta señal, el conductor debe prestar atención al estado de la calzada y adecuar la velocidad a las condiciones del camino . También conviene mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante y evitar maniobras bruscas que puedan comprometer la estabilidad del auto, especialmente al atravesar desniveles pronunciados.

Una vez superada la señal de finalización, se recomienda verificar por los espejos retrovisores y mantener una conducción fluida conforme a la normativa vigente del trazado.