El vinagre blanco es una alternativa económica para limpiar el baño y ayudar a remover los depósitos minerales que se acumulan en el inodoro.

Una guía de limpieza elaborada por Metro, la agencia regional de gestión de residuos del área de Portland, en Estados Unidos, incluye recetas caseras que aprovechan las propiedades de este ingrediente.

El paso importante está en combinar el vinagre blanco con agua y dejar actuar la preparación antes de frotar. El método depende de la cantidad de sarro acumulado y de la superficie que se quiera limpiar.

Cómo limpiar el sarro del inodoro con vinagre blanco y agua

La guía de recetas de limpieza seguras de Metro recomienda utilizar vinagre blanco destilado en distintas preparaciones para la limpieza del hogar. Entre ellas, propone una mezcla de 1/4 de taza de vinagre blanco y 2 tazas de agua tibia, que se coloca en un pulverizador.

Para limpiar el inodoro, el organismo indica rociar la preparación alrededor del borde interior de la taza, dejarla actuar durante 15 minutos y después frotar con un cepillo para inodoros. Este procedimiento puede ayudar a remover residuos minerales y suciedad superficial.

El método es sencillo y requiere pocos ingredientes. Sin embargo, la receta está presentada como un limpiador para el inodoro y no como una solución garantizada para eliminar las acumulaciones de sarro más resistentes.

Por qué recomiendan usar vinagre blanco para la limpieza del baño

El vinagre blanco es útil para limpiar múltiples superficies. Shutterstock

El vinagre blanco destilado contiene ácido acético, una sustancia que ayuda a disolver ciertos depósitos minerales. Por eso, es útil para tratar algunas de las marcas que deja el agua en las superficies del baño.

En su guía sobre limpiadores domésticos más seguros, Metro señala que el vinagre sirve para remover restos de jabón, grasa y depósitos minerales, además de actuar como desodorizante.

A diferencia de algunos productos comerciales, esta alternativa permite preparar una solución con ingredientes de uso cotidiano, presentes en la mayoría de las casas.

Paso a paso: cómo aplicar vinagre blanco para quitar el sarro

Para poner en práctica el método recomendado en la guía, se pueden seguir estos pasos:

Preparar la mezcla: colocar 1/4 de taza de vinagre blanco destilado y 2 tazas de agua tibia en un pulverizador. Aplicar sobre la superficie: rociar la solución en el borde interior del inodoro y en las zonas con residuos visibles. Dejar actuar: esperar aproximadamente 15 minutos, tal como indica la receta de Metro. Frotar con un cepillo: repasar las áreas tratadas para ayudar a desprender los depósitos. Descargar el inodoro: accionar la descarga para retirar los restos de la preparación y la suciedad desprendida.

Si las manchas persisten, se puede repetir la limpieza o recurrir a un producto específico para eliminar el sarro, siguiendo las instrucciones de su etiqueta.

Qué tener en cuenta antes de limpiar el inodoro con vinagre

Aunque el vinagre blanco es útil para la limpieza doméstica, hay algunas precauciones importantes: la primera es no mezclarlo con lavandina ni con otros productos que contengan cloro, ya que el contacto entre un ácido y la lavandina puede liberar gases tóxicos.