Vinos para compartir: la promoción de COTO que permite llevar más por menos. (foto: archivo).

El vino suele ocupar un lugar central en reuniones familiares, encuentros con amigos y comidas de fin de semana. Elegir una botella para cada ocasión también puede ser una forma de descubrir nuevas variedades y bodegas, especialmente cuando existen promociones que permiten ampliar la compra sin aumentar el presupuesto.

En ese contexto, COTO cuenta con una promoción especial para quienes buscan sumar distintas etiquetas a su mesa. La propuesta contempla una modalidad 4x2 sobre una selección de vinos, con vigencia durante un período limitado.

Una promoción para explorar distintas etiquetas

La acción está disponible desde el jueves 15 hasta el martes 20 de octubre e incluye un 4x2 en etiquetas seleccionadas de vinos. De esta manera, quienes estén buscando opciones para una comida o quieran reponer algunas botellas pueden aprovechar la promoción durante esos días.

La variedad de vinos permite pensar distintas combinaciones según el menú. Algunas etiquetas pueden acompañar carnes y pastas, mientras que otras funcionan como alternativa para una picada, una cena informal o un brindis.

4x2 en etiquetas seleccionadas de vinos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Más allá de una ocasión puntual, este tipo de promociones también puede resultar útil para quienes suelen tener algunas botellas disponibles en casa. Contar con diferentes alternativas permite elegir según el plato, la cantidad de invitados o el momento del día.

Una alternativa para reuniones y celebraciones

El vino también suele formar parte de encuentros que requieren comprar varias unidades. Una cena con amigos, una reunión familiar o una celebración pueden ser ocasiones en las que una promoción por cantidad resulte especialmente conveniente.

En esos casos, la posibilidad de acceder a cuatro unidades pagando el equivalente a dos, dentro de las condiciones de la acción, permite planificar la compra con anticipación y considerar distintas etiquetas para compartir.

La promoción también puede servir para quienes buscan incorporar nuevos vinos a su elección habitual. En lugar de concentrar la compra en una sola variedad, la selección permite probar diferentes opciones y encontrar alternativas para futuras comidas.

Con vigencia hasta el 20 de octubre, la propuesta representa una oportunidad puntual para quienes tengan prevista una reunión, quieran renovar algunas botellas o simplemente busquen aprovechar una promoción en vinos seleccionados. La disponibilidad depende de las etiquetas incluidas en la acción.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.