AXION DIESEL X10 fue desarrollado para acompañar las necesidades de los motores modernos.

La evolución de los motores diésel también impulsó el desarrollo de combustibles capaces de responder a mayores exigencias técnicas y ambientales. En ese escenario, AXION DIESEL X10 fue desarrollado para acompañar las necesidades de los motores modernos, ofreciendo un contenido de menos de 10 partes por millón (ppm) de azufre. Este producto se desarrolla íntegramente en la refinería de AXION energy ubicada en Campana, donde se realizó la mayor inversión de los últimos 35 años del sector refino.

Este nivel de azufre ultrabajo permite contribuir al correcto funcionamiento de los sistemas de postratamiento de emisiones presentes en los vehículos más recientes y acompaña las tecnologías utilizadas por fabricantes de camiones, utilitarios y maquinaria.

Un combustible pensado para motores de última generación

AXION DIESEL X10 es compatible con motores Euro V y fue desarrollado para responder a los requerimientos de este tipo de motorizaciones, que demandan combustibles de alta calidad para mantener su desempeño y eficiencia.

El bajo contenido de azufre ayuda a preservar componentes sensibles del sistema de emisiones y contribuye al correcto funcionamiento del motor durante toda su vida útil, siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Además, su utilización favorece una combustión más limpia y permite mantener un elevado estándar de rendimiento para aplicaciones de transporte, logística, agro e industria.

La calidad del combustible constituye un factor determinante para quienes utilizan vehículos de trabajo. Magnific

Eficiencia para distintos tipos de operaciones

La calidad del combustible constituye un factor determinante para quienes utilizan vehículos de trabajo o recorren grandes distancias de manera habitual.

En ese sentido, AXION DIESEL X10 busca ofrecer una alternativa que combine eficiencia, confiabilidad y compatibilidad con las tecnologías actuales, acompañando las necesidades de empresas y transportistas que requieren un abastecimiento confiable para desarrollar sus actividades.

La incorporación de combustibles adaptados a las nuevas exigencias de la industria forma parte de una tendencia que apunta a mejorar el desempeño de los motores y acompañar la evolución tecnológica del transporte. Dentro de esta evolución, AXION energy ofrece una gama completa de diésel con ultra bajo contenido de azufre, alineada con los requerimientos de las nuevas tecnologías de motorización.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.