Los pies son una de las partes del cuerpo que más sufren durante el día: soportan nuestro peso, permanecen muchas horas dentro del calzado y están expuestos a sudor y roce. Por eso, algunos trucos caseros buscan convertir una rutina cotidiana de higiene en un momento de cuidado y bienestar.

Una de las alternativas que ganó popularidad consiste en colocar los pies en agua tibia con vinagre y sal gruesa.

La combinación utiliza ingredientes económicos que muchas personas ya tienen en casa y que, según especialistas, podría ayudar a combatir el mal olor y mantener la piel limpia.

¿Qué pasa cuando se ponen los pies en agua con sal y vinagre?

El vinagre contiene ácido acético, un componente que modifica temporalmente el ambiente de la superficie de la piel y puede dificultar el crecimiento de algunos microorganismos. Por ese motivo, se lo suele incorporar a remedios caseros destinados a controlar el olor producido por bacterias.

La sal, por su parte, puede contribuir a disminuir la humedad superficial. Al combinar ambos ingredientes con agua tibia, se genera un baño que también puede resultar agradable después de pasar varias horas con los pies dentro de zapatos cerrados.

De todos modos, la evidencia disponible sobre la capacidad de esta mezcla para tratar infecciones por hongos es limitada. Por eso, ante una infección persistente, lesiones o cambios importantes en la piel, lo recomendable es consultar con un especialista.

Baño de pies con vinagre y sal: qué beneficios tiene y cómo hacerlo en menos de 20 minutos ChatGPT

El truco casero para hacer el baño de pies en menos de 20 minutos

Preparar esta alternativa es sencillo y no requiere productos especiales. Para realizar el baño, se puede utilizar una palangana limpia y seguir estos pasos:

Colocar aproximadamente un litro de agua tibia en el recipiente . La temperatura debe ser agradable y no demasiado caliente.

Incorporar media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa .

Revolver la preparación para integrar los ingredientes.

Introducir los pies durante entre 15 y 20 minutos .

Retirarlos, enjuagarlos con agua limpia y secarlos cuidadosamente.

El último paso es especialmente importante. La humedad que queda entre los dedos puede favorecer la proliferación de microorganismos, por lo que conviene secar bien toda la superficie antes de volver a colocarse medias o calzado cerrado.

¿Quiénes deberían evitar este remedio con vinagre y sal?

Aunque se trata de ingredientes de uso cotidiano, el baño no es recomendable para todas las personas. Quienes tengan heridas abiertas, irritaciones, grietas profundas o piel muy sensible pueden experimentar ardor o mayor irritación debido a la acidez del vinagre .