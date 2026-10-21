El plazo fijo es una de las alternativas de ahorro que ofrecen los bancos para quienes buscan obtener ganancias a partir de un capital inicial. Consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado, a cambio de una tasa de interés que establece cuánto se puede ganar al finalizar la inversión.

El rendimiento depende del monto depositado, la cantidad de días elegidos y la tasa ofrecida por la entidad bancaria. En este sentiod, el simulador del Banco Provincia permite calcular cuánto se puede obtener al invertir $ 500.000 durante 60 días.

Cuánto se gana al invertir $ 500.000 en un plazo fijo a 60 días

De acuerdo con el simulador del Banco Provincia, una inversión de $ 500.000 a 60 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 21,75%, genera una ganancia de $ 18.174,66. Al finalizar el período, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses acumulados.

Billetes argentinos en una billetera

Los resultados de la simulación son los siguientes:

Monto inicial invertido: $ 500.000.

Plazo: 60 días.

Tasa Nominal Anual (TNA): 21,75%.

Intereses generados: $ 18.174,66.

Monto total al vencimiento: $ 518.174,66.

De esta manera, el rendimiento durante los 60 días representa una ganancia de $ 18.174,66 sobre el dinero depositado. El resultado corresponde a las condiciones utilizadas en el simulador al día de la fecha y puede variar si cambia la tasa de interés o el plazo de la inversión.

Cómo funciona un plazo fijo y cuándo se cobra la ganancia

Para constituir un plazo fijo, el ahorrista elige el monto que desea depositar y el período durante el cual mantendrá el dinero en el banco. La entidad aplica una tasa de interés y, al vencimiento, devuelve el capital junto con los intereses generados.

En los plazos fijos tradicionales, el dinero permanece inmovilizado durante el período acordado y no se puede retirar anticipadamente. Por eso, antes de invertir, es importante asegurarse de que no se necesitarán esos fondos durante el plazo seleccionado.

Qué tener en cuenta antes de invertir

La TNA expresa el interés nominal anual, pero la ganancia efectiva depende del tiempo durante el cual se mantiene el depósito. Por eso, para conocer el rendimiento de una inversión a 60 días, es necesario considerar el plazo específico y no tomar la tasa anual como si fuera la ganancia final.