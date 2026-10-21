Alerta amarilla por tormentas este miércoles 21 de octubre: se esperan lluvias abundantes y ocasional caída de granizo en Río Negro, Neuquén y La Pampa

El Servicio Meteorológico Nacional emitió tres alertas amarillas por tormentas en Río Negro, Neuquén y La Pampa para este miércoles 21 de octubre.

Según el organismo, estas provincias se verán afectadas por tormentas aisladas, algunas “localmente fuertes”. Las mismas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasional caída de granizo. En este sentido, se esperan acumulados de entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados.

Zonas afectadas por la alerta amarilla, provincia por provincia

Río Negro

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Este de El Cuy.

General Roca.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

Nueve de Julio.

Oeste de El Cuy.

Veinticinco de Mayo.

Alerta amarilla por tormentas este miércoles 21 de octubre: se esperan lluvias abundantes y ocasional caída de granizo en Río Negro, Neuquén y La Pampa. Servicio Meteorológico Nacional

Neuquén

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

La Pampa

Chapaleufú.

Maracó.

Rancul.

Realicó.

Trenel.

Chalileo.

Limay Mahuida.

Loventué.

Qué quiere decir la alerta amarilla y qué recomendaciones da el SMN

Según el organismo, la alerta amarilla por tormentas significa: informarse. “ Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, explica el SMN.

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 21°C y una mínima de 14°C con algunos chaparrones en lo que resta de la mañana, tormentas aisladas durante la tarde y chaparrones durante la noche.