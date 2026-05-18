El crecimiento de Vaca Muerta está generando una demanda laboral inédita en Argentina. Las petroleras y empresas vinculadas al sector energético proyectan la apertura de más de 40.000 puestos de trabajo durante los próximos años. La expansión de la actividad ya convirtió a la cuenca neuquina en uno de los motores de la economía nacional y ahora también impulsa salarios que superan ampliamente el promedio argentino. Algunos perfiles operativos llegan a cobrar hasta $ 7.000.000 mensuales y ciertos puestos jerárquicos incluso pueden superar los $ 14.000.000. El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que el sector necesitará alrededor de 40.000 trabajadores adicionales en los próximos cuatro años debido al crecimiento de la producción petrolera y gasífera. La demanda estará impulsada por: Además, el boom energético ya está transformando ciudades como Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces, donde cada vez se necesitan más trabajadores técnicos y operativos. Las empresas petroleras comenzaron a reforzar búsquedas para cubrir perfiles especializados y operativos. Entre los empleos más demandados aparecen: También hay demanda creciente en tareas administrativas, logística, transporte y servicios asociados a los yacimientos. Uno de los principales atractivos del sector son los salarios. Según relevamientos de consultoras privadas citados por medios especializados: Los sueldos dependen del tipo de tarea, experiencia, esquema de rotación y complejidad operativa. Ante la falta de personal capacitado, varias compañías y organismos comenzaron a lanzar programas de formación gratuitos para nuevos trabajadores. Uno de los más importantes es el Instituto Vaca Muerta (IVM), impulsado por YPF junto a otras empresas energéticas, el cual mantiene la inscripción abierta hasta el 20 de mayo. El instituto ofrece cursos presenciales orientados a: Según informaron desde el sector, la inscripción para varias capacitaciones continúa abierta y la expectativa es formar miles de técnicos durante los próximos años para cubrir la creciente demanda laboral. La mayoría de las capacitaciones tendrán una duración de 340 horas y para obtener la certificación, los alumnos deberán cumplir con un mínimo de 70% de asistencia.