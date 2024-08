Oficial | Cierran todos los supermercados y shoppings del país: las razones tras la medida

El Día del Empleado de Comercio se celebra el jueves 26 de septiembre y, como es usual, los supermercados, comercios y shoppings permanecerán cerrados en conmemoración de su jornada.

¿Por qué se celebra le Día del Empleado de Comercio?

Se celebra este día a causa de que el 26 de septiembre de 1934 se sancionó bajo la presidencia de Augusto Pedro Justo la Ley N°11.729 que regula las obligaciones y promueve los derechos de los empleados de comercio.

Día del Empleado de Comercio: ¿cuándo es el feriado de septiembre 2024?

La ley se formalizó recién en 2009 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con la Ley N°26.541. El Convenio Colectivo de Trabajo ratificó la ley, tras acuerdoe entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

¿Cuándo es el Día del Empleado de Comercio?

El Artículo 1 de la Ley N°26.541 establece el día 26 de septiembre de cada año, en conmemoración del "Día del Empleado de Comercio".

Día del Empleado de Comercio: ¿hay que trabajar?

Según el artículo 2 de la reglamentación, "los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".

La CAC recordó a todos los trabajadores que queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75), la posición a adoptar al respecto.

Desde la CAC aclararon que los empleados mercantiles "tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante el lunes 25, con todos los efectos y alcances de la mencionada ley".

La ley establece que estos días "no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja". Por este motivo, los empleados que trabajen el feriado por el Día del Empleado de Comercio recibirán un pago con un recargo equivalente del 100%, es decir que cobrarán el doble.

En el caso de que el empleado no trabaje, tiene descanso ese día y su sueldo mensual no variará y se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas, por lo que no se podrá otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.



¿Se puede trabajar el Día del empleado de Comercio?

Según la Cámara Argentina de Empleados de Comercio (CAC), el festejo "en nada afecta la apertura de los comercios cuando éstos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada".

Por este motivo, los dueños de comercios o emprendedores podrán decidir si quieren trabajar o prefieren tomarse el día de descanso en conmemoración de su jornada.