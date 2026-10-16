ANSES paga a los jubilados con DNI terminado en 5 con aumento y bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. El organismo previsional aplicó un incremento del 1,66% derivado de la inflación registrada en agosto y liquidará el bono de $ 70.000.

El pago a los jubilados de la mínima se organiza en función de la terminación del DNI y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre.

Cuánto cobran los jubilados en octubre

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, aplicó una suba de 1,66% por la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

ANSES paga a los jubilados con DNI terminado en 5 con aumento y bono. Magnific

De esta manera, el haber previsional jubilatorio mínimo pasará a ser de $ 435.748,51.

Al total se le debe sumar el bono de $ 70.000 que entrega el Gobierno, lo que lleva el depósito a un total de $ 505.748,51. Para los beneficiarios cuyos haberes superen la mínima se les liquidará un plus proporcional hasta alcanzar este monto final.

Cuánto cobran los titulares de PNC

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen como principales destinatarios aquellas personas que cumplen una serie de requisitos y no cuentan con una jubilación o pensión contributiva. Dentro de las principales categorías se encuentran las pensiones por Vejez y por Invalidez Laboral.

En octubre, el haber correspondiente a las PNC por Invalidez y Vejez quedó establecido en $ 305.023,96. Con el bono de $ 70.000, la suma asciende a los $ 375.023,96.

Cuándo cobran los jubilados que reciben la mínima y su DNI termina en 5

El viernes 16 de octubre, ANSES pagará los haberes de los titulares que perciban el haber mínimo y cuyos DNI terminen en 5.

Calendario de pagos de octubre para jubilados y pensiones completo

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilados que perciban un haber superior a la mínima