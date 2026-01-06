No es falta de calcio: cuál es la verdadera causa de la mancha blanca en las uñas y cómo evitarla

En esta noticia ¿Qué significa una mancha blanca en la uña?

Las uñas pueden revelar mucho sobre la salud. Una de las alteraciones más frecuentes son las manchas blancas, conocidas como leuconiquia.

Aunque suelen ser inofensivas, en algunos casos pueden alertar sobre problemas internos. Acá explicamos por qué aparecen, cómo tratarlas y qué hacer para prevenirlas.

La leuconiquia se produce cuando la formación de queratina, la proteína que compone la uña, se altera. Esto puede ocurrir por un golpe leve, una manicura agresiva o incluso por deficiencias nutricionales.

En la mayoría de los casos, no causa dolor ni inflamación, pero sí genera dudas.

Si la mancha es pequeña y aislada, lo más probable es que se deba a un traumatismo. En cambio, si aparece en varias uñas o se acompaña de cambios en textura y grosor, conviene prestar atención porque puede indicar un problema mayor.

Principales causas

Golpes y manicura agresiva: un impacto en la base de la uña o el uso excesivo de utensilios metálicos puede dejar marcas blancas.

Falta de nutrientes: carencias de zinc, calcio, hierro o vitamina B12 afectan la estructura de la uña.

Hongos: la onicomicosis blanca superficial provoca manchas y fragilidad.

Alergias: productos químicos presentes en esmaltes o limpiadores pueden irritar la matriz ungueal.

Enfermedades internas: anemia, psoriasis o problemas renales también pueden reflejarse en las uñas.

¿Cómo tratar las manchas blancas?

En la mayoría de los casos, desaparecen cuando la uña crece. Si persisten, es clave identificar la causa. Mejorar la alimentación, usar aceites nutritivos y evitar productos agresivos son medidas básicas.

Si hay sospecha de hongos o enfermedades, se debe consultar a un dermatólogo o podólogo.

Consejos para prevenirlas

Protege las manos con guantes al limpiar o manipular químicos.

Evita manicuras agresivas y esmaltes con componentes irritantes.

Mantén las uñas cortas, limpias e hidratadas.

Consume alimentos ricos en zinc, calcio, hierro y vitamina B12.

Bebe suficiente agua y reduce alcohol y tabaco.

¿Cuándo acudir al médico?

Si las manchas no desaparecen, se repiten o afectan varias uñas, es momento de buscar ayuda profesional. Un especialista puede indicar tratamientos antifúngicos o realizar análisis para descartar problemas internos.