Caso Madeleine McCann: Julia Wendell no se rinde y presentó una nueva prueba de ADN

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 durante unas vacaciones familiares en Praia da Luz, Portugal. La niña británica, que en aquel entonces tenía 3 años, está involucrada en un caso mediático con infinidad de teorías sobre su paradero .

No obstante, la investigación tuvo dos giros inesperados. Por un lado, se encontró al principal sospechoso, Christian Brückner, quien en la actualidad cumple una condena de siete años por violación. Sumado a ello, Julia Wendell captó la atención en 2023 tras asegurar ser Madeleine McCann.

Sus declaraciones reavivaron el interés público, aunque las críticas no tardaron en llover ante la falta de pruebas que respalden sus dichos . Luego de dos años, la joven polaca de 23 años no se rinde: volvió a insistir y presentó una nueva prueba de ADN.

Caso Madeleince McCann: qué dato clave arrojó la prueba de ADN a Julia Wendell

De acuerdo al medio británico MailOnline, el doctor Monte Miller utilizó muestras genéticas extraídas por la policía de la habitación donde desapareció Madeleine hace casi 18 años . Por su parte, los padres de "Maddie" no fueron partícipes de este estudio.

El análisis arrojó un 69,23 % de coincidencia genética entre la joven polaca y Gerry McCann. Incluso, para el especialista, este dato representa una " coincidencia perfecta entre padre e hijo ".

Anteriormente, en febrero de 2023, Wendell creó una cuenta de Instagram con el nombre "IAmMadeleineMcCann". Luego, aseguró en el programa estadounidense Dr. Phil, donde se realizó el primer test de ADN, que compartía similitudes con Madeleine .

Un punto clave en la investigación: Madeleine tendría 21 años, mientras que Wendell es dos años mayor

Sin pruebas que validen sus afirmaciones, la joven insistió con el relato de su historia. Señaló que no recuerda parte de su infancia, solo unas vacaciones en la playa, y nunca vio su certificado de nacimiento.

El año pasado, Wendell dialogó con la BBC y se disculpó con los McCann por sus declaraciones. " Me disculpé con los McCann porque no los conozco personalmente. No sé si estaban viendo todo lo mío, si estaban tristes o lo que sea. Solo quería pedirles perdón ", expresó.

Quién es Christian Brückner y por qué lo vinculan con Madeleine McCann

Christian Brückner es el principal sospecho en el caso de Madeleine McCann. Según las autoridades, el hombre de 47 años vivía en una caravana, cerca de Praia da Luz, sitio donde se alojaba la familia de la niña británica .

El hecho que permitió vincularlo con la desaparición de "Maddie" se produjo en un bar de Alemania. Allí, mientras un canal de televisión mostraba un especial por los 10 años del caso , le confesó a un amigo que era responsable del secuestro.

Hace algunas semanas, Daily Mail informó que el sospechoso estaría planeando huir de Europa y someterse a una cirugía estética facial