- La ligera corrección que realizó el INDEC sobre la serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obligó a los analistas a recalibrar —muy levemente— sus proyecciones. No es un cambio que altere el cuadro general, pero sí alcanza para reabrir un debate permanente: cuánto crecerá la economía en 2025, y sobre todo si ese crecimiento podrá sostenerse en 2026. Conoce más.
- En medio de las gestiones por el Presupuesto 2026 y las reformas, las provincias aceleran sus procesos para colocar deuda tanto en el exterior como en el mercado local y piden el aval de la Nación. El Gobierno nacional dio los avales, pero mira con distancia la deuda provincial. “No nos gusta”, deslizaron funcionarios de primer nivel. ¿Cuál es el planteo de las provincias que puede destrabar la discusión?
- La presentación de números de los bancos dejó en evidencia, durante el tercer trimestre de 2025, la constante tensión que vivió la economía argentina por la volatilidad que produjo la incertidumbre electoral. ¿Por qué esta consultora vuelve a recomendar invertir en los bancos?
- Será un fin de año agitado en el plano económico para el Gobierno nacional. Así lo indica el último informe de Fundación Capital, que identificó tres test que Javier Milei y su equipo deberán rendir en las próximas semanas. Si bien desde la consultora dan casi por descontado que cada uno de estos exámenes será aprobado, advierten que es de suma importancia evaluar en detalle cada uno de los resultados.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día