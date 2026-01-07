- Apenas dos días antes del vencimiento de deuda que deberá afrontar el Gobierno, el Banco Central (BCRA) concertó finalmente con seis bancos internacionales de primera línea una operación de pase pasivo (REPO) por un monto total licitado de u$s 3000 millones, a un plazo muy corto, de apenas 372 días (es decir que vence a comienzos de 2027).
- En el marco de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su intervención en Venezuela, el presidente Javier Milei ratificó este martes su alineamiento geopolítico con la gestión de Donald Trump y su nación.
- En el tercer día hábil del año, el Banco Central volvió a comprar dólares y en lo que va del 2026 suma u$s 104 millones. En este sendero, busca darle la señal de acumulación de reservas al FMI de cara a la segunda revisión del programa firmado en abril, aunque se descuenta que no cumplirá la meta.
