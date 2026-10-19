La diputada libertaria apuntó contra Moreno por su visión sobre Elon Musk.

En esta noticia Las duras citas de Lilia Lemoine contra Guillermo Moreno

La diputada Lilia Lemoine salió al cruce del exministro kirchnerista Guillermo Moreno por un video viral donde hablaba sobre Elon Musk. El intercambio surgió en redes sociales tras las duras apreciaciones del dirigente peronista sobre el empresario tecnológico.

Ante la crítica del referente opositor, la legisladora libertaria cuestionó la visión de Moreno y defendió la innovación privada. En su posteo en X, Lemoine criticó al exfuncionario por rechazar avances clave como la red satelital Starlink, el nuevo auto volador y otros hitos tecnológicos.

Las duras citas de Lilia Lemoine contra Guillermo Moreno

La diputada remarcó el valor del acceso a internet para las comunidades más alejadas del país y también recriminó la falta de infraestructura estatal durante las anteriores gestiones de Gobierno en los que Moreno participó.

Lemoine expresó su indignación al citar un video que se volvió viral en redes sociales: “Moreno creyendo que puede hablar de tecnología a la par de Elon Musk”.

La legisladora libertaria apuntó directamente contra la reacción del dirigente frente a las demostraciones tecnológicas recientes: “Viejo pelotudo, acabás de ver un auto volador”.

Lemoine apuntó con dureza contra Guillermo Moreno.

“ Si acá se podía dar Internet a las escuelas rurales sin Starlink... POR QUÉ NO SE HIZO ?”, cuestionó la diputada sobre las gestiones pasadas que no resolvieron la falta de señal en zonas aisladas y apuntó contra Moreno: “No podés ser tan soberbio”.

En el video que cita Lemoine se ven distintos recortes de Moreno con críticas hacia Elon Musk donde lo trata de estafador y se burla de sus avances, aunque también se ironiza con que el referente opositor es uno de los Picapiedras.