Globant: quiénes fueron las ganadoras de los Women that Build Awards Argentina

Globant (NYSE: GLOB), una empresa nativa digital enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras anunció hoy a las cuatro ganadoras locales de la tercera edición de los Women that Build Awards en Argentina.

Seleccionadas entre 2.374 nominadas y 112.406 en todo el mundo, los nombres de las ganadoras son



Paula Monticelli, ganadora de la categoría Tech Entrepreneur, co-fundadora de CryptoMate una startup que trabaja para ampliar el acceso a los servicios financieros descentralizados. Paula es responsable de generar soluciones digitales innovadoras con un enfoque ágil, articulando y generando alianzas estratégicas y desarrollando equipos interdisciplinarios.

Danila Blanco Travnicek, ganadora de la categoría Rising Star, cofundadora y líder de EduStorm, una organización educativa sin fines de lucro. A su vez, trabaja como profesora en múltiples espacios de aprendizaje y es Directora de Estrategia y Evaluación de Programas en Open Avenues, una organización sin fines de lucro de inmigración y educación con sede en los EE. UU.

Luisina de Paula, ganadora de la categoría Techfluencer, es Ingeniera en Informática con orientación en software y profesora universitaria en informática, ambos títulos otorgados por la Universidad Gastón Dachary, sede de Misiones. Es la creadora del canal de YouTube, "Todo Code", que utiliza para que todos puedan aprender programación mediante sus videos.

Camila de Pamphilis, ganadora de la categoría Digital Leader, Chief Data & Patient Experience Officer de Mamotest, una empresa de impacto social con la misión de democratizar el acceso a diagnóstico y tratamiento de alta calidad para reducir las tasas de mortalidad por cáncer de mama.

Las cuatro ganadoras fueron seleccionadas por un jurado compuesto por Lina Anllo, directora del Women Economic Forum Argentina; María Inés Baqué, Government Transformation Lead Latin America, Canada y Caribe at AWS Public Services; Marcela Fernie, CPO de Banco Galicia; Patricia Furlong, presidente y CEO de Global Processing S.A; Jorge Litvin, Chief Legal & Compliance Officer de Resguarda; Anabella López Clapier, Presidente de Chicas en Tecnología; Andrea Renzo, Co-Fundadora de TecnoLógicas; Silvia Tenazinha, Head of Commercial Banking & Wealth Management de Santander Argentina y Wanda Weigert, Global Chief Brand Officer y Directora Ejecutiva de Globant Argentina.

"Los Women that Build Awards de Globant son sumamente importantes porque nos permiten reconocer a aquellas mujeres que han estado al frente de la industria tecnológica ya sea en posiciones de liderazgo, fundando una startup tecnológica o promoviéndola a través de las redes sociales para inspirar a otras mujeres que están entrando a este campo o luchando por crecer en su carrera profesional", dijo Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant. "Queremos felicitar a todas las ganadoras por sus logros y por abrir la puerta e inspirar a muchas otras mujeres a educarse y trabajar en los campos STEAM".

"Con el compromiso de trabajar para construir puentes dentro de la industria IT, hemos desarrollado esta iniciativa honrando quiénes son estas mujeres, especialmente cuando se trata de liderazgo", explicó Melina Masnatta, Learning & DEI Global Director. "Por eso, hemos trabajado intensamente en mejorar la propuesta de los Women that Build Awards cada año para ofrecer más valor y generar más oportunidades para las mujeres que forman parte de los premios y para quienes están interesadas en la industria, generando nuevos datos para entender los desafíos del ecosistema, acompañando, capacitando y abriendo oportunidades de networking en diferentes canales para llegar a muchas personas. Este no es solo un premio sino que también es la oportunidad de transformar el acceso al liderazgo de aquellas que hoy no son mayoría en la industria".

Los Women that Build Awards de este año contaron con socios como Salesforce, Voces Vitales, Mercado Libre y Women Economic Forum Argentina; patrocinadores como NYSE, CoachHub y Udemy, y más de 35 asociaciones de apoyo, incluidas WEF, Amcham, Argencon, ATICMA, CEPIT, Tinc, Cluster Tecnológico (Tucumán), Córdoba Technology Cluster, Mediapila, PESCAR, POLO IT (Buenos Aires y Chaco), Media Chicas, Jump. Club Emprendedores AMIA Joven, Polo Tecnológico Bahía Blanca y Trans-IT.

Las ganadoras se unirán en un programa de liderazgo Global y obtendrán dos licencias exclusivas de CoachHub y Udemy, alcanzando una inversión de 60.000 USD, para que cada ganadora pueda utilizarla de acuerdo a su idioma, necesidades y proyección de carrera.

"Hoy más que nunca, más mujeres se están capacitando y trabajando con éxito en los campos STEAM, ahora que la tecnología se ha vuelto más relevante en todo el mundo. Estamos en un momento crucial en la industria IT en el que podemos aprovechar este impulso existente y crear una nueva realidad aumentando aún más la participación de las mujeres en el espacio", dijo Wanda Weigert, Directora Ejecutiva de Globant en Argentina y Chief Brand Officer. "Con nuestros Women that Build Awards, queremos promover un mensaje de valentía y determinación en un sector que cada día alcanza mayores niveles de igualdad de género".

Para obtener más información sobre los ganadoras y los premios, visita www.womenawards.globant.com.