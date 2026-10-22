En esta noticia Tickets, precios y ubicaciones

Cada vez falta menos para el esperado regreso de U2 a la Argentina. Después de casi una década, la banda irlandesa volverá a encontrarse con el público local el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate , con producción de DF Entertainment y Beck como invitado especial.

En el marco de su nueva gira mundial, The Greatest Show on Earth, U2 celebrará sus cincuenta años de trayectoria con dos noches que recorrerán las canciones que marcaron su historia. Los shows serán, además, la oportunidad para escuchar en vivo las canciones de Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio.

El mapa de ubicaciones y los precios para las dos fechas en River ya están disponibles. Las entradas se venden únicamente a través de All Access en las siguientes instancias:

Preventa Santander Visa: el 21 de octubre a las 10:00 horas, comenzó la preventa para que los clientes Santander Visa adquieran sus entradas en 6 cuotas sin interés.

Venta general: comenzó el 22 de octubre a las 10:00 horas y está habilitada para todos los medios de pago

U2 en Argentina, The Greatest Show on Earth DF Entertainment

¿Es una compra de tickets desde el exterior?

Antes de realizar la compra, recomendamos contactar al banco o entidad emisora de la tarjeta para solicitar la autorización de compras internacionales. Esto ayudará a evitar posibles rechazos al momento de realizar el pago.

Tickets, precios y ubicaciones

PIT / GOLDEN CIRCLE – $500.000 + s/c

CAMPO DELANTERO – $355.000 + s/c

CAMPO GENERAL + SÍVORI B – $185.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN MEDIA – $375.000 + + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO MEDIA – $375.000 + s/c

PLATEA ALTA SAN MARTÍN – $145.000 + s/c

PLATEA ALTA BELGRANO – $145.000 + s/c

PLATEA SÍVORI MEDIA S/N – $160.000 + s/c

GENERAL ALTA SÍVORI – $120.000 + s/c

U2 en Argentina, The Greatest Show on Earth DF Entertainment

Con cinco décadas de trayectoria, U2 continúa convirtiendo cada gira en un acontecimiento que trasciende lo musical. Sus shows se distinguen por la potencia de sus interpretaciones y por puestas en escena que han redefinido, una y otra vez, la experiencia de los conciertos en estadios. En marzo de 2027, esa historia sumará un nuevo capítulo en River.