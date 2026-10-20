Iron Maiden se presentará el 20 y 21 de octubre en el Estadio Huracán, en el marco de RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR, la gira mundial que celebra los 50 años de la banda. Con las entradas para la primera fecha agotadas, quedan las últimas localidades para la función del 21, disponibles a través de livepass.com.ar, con 6 cuotas sin interés para clientes BBVA. La H No Murió participará como invitada especial en ambos conciertos.

El regreso a Buenos Aires tendrá como eje una celebración de cinco décadas de trayectoria, con un repertorio centrado en los primeros nueve álbumes de Iron Maiden. La propuesta reúne algunos de los grandes clásicos de su carrera y una producción diseñada para estadios, presentada en el anuncio de la gira como el show más espectacular de su historia.

El repertorio incluye canciones como “The Number of the Beast”, “The Trooper”, “Run to the Hills” y “Hallowed Be Thy Name” , junto a composiciones de mayor extensión como “Rime of the Ancient Mariner” y “Seventh Son of a Seventh Son”. La selección recorre los discos que consolidaron a Iron Maiden como una referencia del heavy metal y propone un encuentro entre distintas generaciones de seguidores.

Show de Iron Maiden en Birmingham 2025. JOHN McMURTRIE

Un aniversario que reúne clásicos y una nueva producción

Las presentaciones en la Argentina coinciden con otro reconocimiento a la trayectoria del grupo: Iron Maiden fue anunciada entre los artistas que ingresarán al Rock & Roll Hall of Fame en 2026. El reconocimiento se suma a la celebración de su 50.º aniversario, que la banda lleva a los escenarios con RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR.

La gira vuelve a reunir a la banda con el público argentino, con el que mantiene una relación de larga data. En esta visita, la puesta en escena acompaña un repertorio dedicado a sus primeras décadas, en un formato concebido para grandes recintos al aire libre.

“Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas, y toda la banda está disfrutando tocándolas también”, expresó Bruce Dickinson sobre la gira. Por su parte, Steve Harris destacó el vínculo con los seguidores de la región: “No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados se encuentran en América Central y del Sur, y nuestra relación con ellos es algo muy especial”.

Show de Iron Maiden en Budapest el 27 de mayo de 2025. JOHN McMURTRIE

Invitados especiales: la H no murió

La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética, Claudio O’Connor (voz) y Tano Romano (guitarra), se unirá a Iron Maiden como invitados especiales para los conciertos en Buenos Aires.

Celebrando el 35.º aniversario de Ácido Argentino, el álbum más influyente y decisivo de la carrera de Hermética - la formación se completa con el bajista Karlos Cuadrado y el baterista Javier Rubio, quienes también tocan juntos en MALÓN. Su set rinde homenaje a todo el catálogo de Hermética, ofreciendo al público una poderosa oportunidad de reconectar con las canciones que marcaron generaciones de fans de la música heavy en Argentina y Latinoamérica.

Desde su formación en 2017, La H No Murió ha realizado múltiples shows con entradas agotadas en importantes salas y estadios de Buenos Aires, incluyendo el Estadio Obras Sanitarias, Malvinas Argentinas y el Teatro Flores; y ha realizado extensas giras por Argentina y varias capitales latinoamericanas. La banda continúa honrando el legado de Hermética con actuaciones que preservan la fuerza, el mensaje y el impacto cultural de estos himnos atemporales.

Para más información: ironmaiden.com