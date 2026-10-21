El fenómeno desatado por el regreso de U2 a la Argentina ya superó todas las expectativas y se volvió récord como evento musical en 2026. Más de un millón de personas ingresaron en la fila virtual de la plataforma, debido a la expectativa global por ver a la legendaria banda irlandesa en su gira mundial The Greatest Show on Earth.

En las últimas horas, los fanáticos se enteraron que la preventa exclusiva para ver a la banda en el Estadio de River el 23 y 25 de marzo de 2027 voló por completo en menos de dos horas. Así, el fanatismo por el grupo liderado por Bono y The Edge se mantiene intacto.

La nueva gira de U2 por Argentina y la venta general de entradas

En el marco de esta gira tan esperada, U2 celebrará 50 años de carrera artística ininterrumpida. Para conmemorar este aniversario dorado, la producción a cargo de DF Entertainment promete desplegar la puesta en escena más ambiciosa que el grupo haya realizado jamás en toda su trayectoria musical .

Los esperados encuentros con su público argentino se llevarán a cabo en el Monumental, un escenario que ha fue testigo de sus mayores hitos en el país como el show de 2006 cuando presentaron Vertigo y su primera vez en 1998.

La primera preventa de U2 en River ya se agotó con más de un millón de usuarios en fila. Foto oficial DF

Tras el veloz sold out de la preventa, todos los seguidores apuntan hacia la siguiente instancia para el público general. Ya se confirmó oficialmente que esta venta masiva se habilitará este jueves 22 de octubre a partir de las 10:00 horas .

All Access es la única plataforma oficial autorizada para la adquisición de las entradas.

Las claves para conseguir entradas para U2

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