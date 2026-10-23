El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes tormentas para este viernes en dos provincias. Fuente: Shutterstock.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes en sectores de Neuquén y Río Negro.

El fenómeno podría estar acompañado por caída de granizo, intensas ráfagas de viento, abundantes precipitaciones y frecuente actividad eléctrica.

La advertencia alcanza a distintas localidades y zonas de la meseta patagónica, por lo que es importante revisar el mapa oficial en tiempo real.

Alerta naranja por tormentas: qué dice el pronóstico del SMN

Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar características localmente fuertes.

El organismo advirtió que estos fenómenos pueden desarrollarse con abundante caída de agua en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de viento.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados en determinados puntos.

¿Qué zonas de Neuquén están bajo alerta naranja por tormentas?

El SMN emitió una alerta naranja para Neuquén y Río Negro. Servicio Meteorológico Nacional

En la provincia de Neuquén, la advertencia alcanza a sectores del este y el sur provincial. Las zonas incluidas en el reporte son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

La intensidad de las tormentas podría variar según la ubicación, por lo que se recomienda prestar atención a los avisos oficiales.

Río Negro: cuáles son las zonas afectadas por las fuertes tormentas

En Río Negro, el pronóstico incluye distintos sectores de la meseta provincial, donde podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

Nueve de Julio.

Oeste de El Cuy.

Veinticinco de Mayo.

Alerta naranja del SMN: qué precauciones hay que tomar ante las tormentas

Frente a la posibilidad de tormentas fuertes, es importante adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados con las lluvias intensas, el viento y la actividad eléctrica.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: