Los tubos de dentífrico tienen un pequeño cuadrado o rectángulo de color en uno de sus extremos que suele despertar curiosidad entre los consumidores.

En redes sociales, circula la idea de que esta marca permite identificar los ingredientes y distinguir si contiene sustancias naturales o químicas. Sin embargo, esa interpretación es falsa.

La verdadera función está relacionada con el proceso industrial de fabricación y envasado. Según explica Colgate en su artículo What Is a Toothpaste Color Code?, publicado el 26 de enero de 2023, estas marcas sirven como referencia para que los sensores ópticos de las máquinas identifiquen el extremo del tubo y permitan cortarlo y sellarlo correctamente.

Qué significa el color de la marca en los tubos de dentífrico

Una de las versiones más difundidas sostiene que cada color corresponde a una composición diferente.

En este sentido, Colgate desmiente esta interpretación y aclara que no existe un sistema de codificación por colores que permita identificar los ingredientes de una pasta dental.

Por lo tanto, el color de la marca no permite saber si un dentífrico contiene flúor, agentes blanqueadores u otros componentes, ni determinar su origen o sus posibles efectos sobre la salud.

La marca tampoco sirve para establecer si un producto es más seguro que otro. Para conocer su composición, es necesario consultar la información que figura en el envase.

La marca de color en los tubos de dentífrico permite que las máquinas detecten una posición específica del envase para realizar el corte y el sellado durante la fabricación. Fuente: Shutterstock.

Para qué sirve realmente la pequeña marca de color en las pastas de dientes

La señal cumple una función técnica dentro de la línea de producción. Los sensores ópticos detectan el contraste entre la marca y el resto del material para reconocer una posición específica del tubo.

Esta referencia permite que las máquinas identifiquen dónde deben realizar determinadas operaciones, como el corte y el sellado del envase . De esta manera, el proceso automatizado puede mantener la precisión necesaria para fabricar tubos con dimensiones y cierres adecuados.

De acuerdo con Colgate, los bloques de color se incorporan en el material del envase para facilitar esa detección durante la fabricación.

Por qué los fabricantes utilizan distintos colores

El color de la marca depende de las características del envase y de las necesidades del sistema de impresión y detección. Para que el sensor pueda reconocerla, debe existir suficiente contraste entre la señal y el fondo sobre el que está impresa.