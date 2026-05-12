En Argentina, la elección del nombre de un hijo no es completamente libre. El Código Civil y Comercial de la Nación establece una serie de límites que deben respetarse al momento de realizar la inscripción en el Registro Civil y fija cuáles son los casos en los que un nombre puede ser rechazado oficialmente. La normativa vigente determina restricciones vinculadas a la cantidad de prenombres permitidos, el uso de apellidos y los llamados “prenombres extravagantes”, una categoría que habilita al Estado a impedir determinadas inscripciones. La regulación se encuentra contemplada dentro de la Ley 26.994, correspondiente al Código Civil y Comercial de la Nación, en el capítulo dedicado al derecho al nombre. Entre las principales prohibiciones aparecen: Este último punto es uno de los que más interpretaciones genera, ya que la ley no enumera nombres específicos prohibidos, sino que deja margen para que el Registro Civil evalúe cada caso. La normativa argentina no utiliza expresamente términos como “ofensivo” o “insultante”. Sin embargo, el artículo 63 inciso b del Código Civil establece que no podrán registrarse “prenombres extravagantes”. En ese marco, un nombre podría ser rechazado si las autoridades consideran que afecta la dignidad de la persona o puede generar situaciones de exposición, burla o perjuicio para quien lo lleve. Además, el mismo Código Civil reconoce el derecho a la identidad y a la protección de la honra y la dignidad personal en los artículos 51 y 52. Aunque existen restricciones, la legislación argentina también contempla excepciones vinculadas a cuestiones culturales y de identidad. Actualmente, se encuentran permitidos: De esta manera, la normativa busca equilibrar la libertad de elección de las familias con la protección de la identidad y dignidad de los recién nacidos. El objetivo de estas limitaciones es evitar inscripciones que puedan afectar a la persona a futuro o generar conflictos administrativos y legales. Por eso, el Registro Civil tiene facultades para analizar determinados casos y rechazar nombres que no se ajusten a los criterios establecidos por la ley vigente. La regulación se aplica en todo el territorio argentino y debe cumplirse en cada inscripción de nacimiento realizada ante las autoridades correspondientes.