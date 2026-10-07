Las unidades provienen de ejecuciones prendarias y procesos de renovación de flota.

La plataforma de subastas online Narvaezbid organiza al menos cuatro remates durante octubre 2026, que en conjunto reúnen más de 350 vehículos con precios base desde $ 500.000 .

Según detalla a publicación, la oferta abarca motos, autos, pickups, utilitarios y vehículos pesados .

Las unidades provienen de ejecuciones prendarias y procesos de renovación de flota. Entre las marcas disponibles figuran Fiat, Ford, Honda, Volkswagen, Toyota, Chevrolet y Renault, entre otras.

Los remates cierran en fechas escalonadas a lo largo del mes. La plataforma recomienda consultar su sitio web para acceder a la ficha completa de cada vehículo y a las condiciones de participación de cada evento.

Subastan más de 350 vehículos desde $ 500.000: cómo participar

La primera del calendario es la de Banco Santander, que cierra su subasta este miércoles 7 de octubre. El lote reúne más de 183 vehículos, ubicados en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y en Tucumán.

El remate incluye autos, motos, pickups, utilitarios y camiones. Entre los modelos aparecen el Fiat Cronos, el Fiat Fastback, la Ford Ranger XLS 4WD 2024, la Honda CB300 Twister 2025 y el Volkswagen Constellation 2025.

Los precios base arrancan en $ 500.000 para las motos y en $ 1.000.000 para autos, pickups, utilitarios y camiones. Por ejemplo, un Fiat Cronos 2024 con 105.772 kilómetros declarados sale a subasta con un valor inicial de $ 1.000.000.

Le sigue San Cristóbal, que cierra su subasta el jueves 8 de octubre. La compañía vende unidades por renovación de flota, que se encuentran en Moreno, provincia de Buenos Aires.

La oferta incluye Ford Focus desde $ 5.484.000, Ford Fiesta desde $ 3.984.000, Citroën C3 desde $ 4.110.000 y Toyota Hilux con precio base de $ 4.296.000.

Entre los lotes figura un Volkswagen Gol Trend sedán modelo 2018, con 38.173 kilómetros declarados. Esa unidad parte de una oferta inicial de $ 5.274.000.

El miércoles 14 de octubre se realiza el tercer remate, que corresponde a una entidad financiera que renueva parte de su flota.

La oferta consiste en 40 motos Honda XR 150, a $ 1.755.000 cada una. Las unidades se encuentran en Victoria, provincia de Buenos Aires.

Otra subasta es la de Coto, que se realiza el jueves 22 de octubre, también por renovación de flota. Las unidades se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La cadena ofrece Citroën Berlingo desde $ 3.625.200, Chevrolet Spin desde $ 5.436.000 y Toyota Hilux de entre 2012 y 2018 desde $ 7.059.600.

Además, la subasta incluye camiones Mercedes-Benz e Iveco desde $ 13.680.000.

Entre las Hilux figura una cabina doble 4x2 modelo 2013, que declara unos 480.127 kilómetros, con un precio inicial de $ 7.059.600.

¿Cómo participar?

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de estas subastas . Para hacerlo, hay que registrarse en el sitio web de Narvaezbid. Una vez que la plataforma valida al usuario, este queda habilitado para ofertar.

La plataforma recibe ofertas hasta el día y horario de cierre de cada subasta, que varían según el evento. A partir de ese momento, cada nueva oferta suma tres minutos al reloj.

El mecanismo se repite hasta que ninguna oferta supera a la última, que resulta ganadora. Narvaezbid entrega las unidades directamente transferidas al comprador.

Los interesados pueden revisar los vehículos en forma online o coordinar una visita a la playa de la empresa en San Fernando, o a otros puntos de exhibición. Las condiciones de cada subasta detallan todos los gastos de la operación.