El padre de Wanda Nara confirmó la separación de su hija y fulminó a Mauro Icardi: "Mi afecto era con Maxi López"

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi fue una de las más cuestionadas en el mundo del espectáculo, debido a sus constantes "idas y vueltas". Sin embargo, frente a la gran incertidumbre que genera la pareja, Andrés Nara confirmó la separación de su hija y apuntó contra el futbolista del Galatasaray: "Mi afecto era con Maxi López".



A pesar de la que la empresaria se ha mostrado cercana al cantante L-Gante y ha repetido, en varias ocasiones, que está soltera, lo cierto es que el delantero sigue insistiendo en la continuidad de la pareja. No obstante, el padre de Wanda y Zaira Nara puso fin a la incógnita.



En una entrevista con Socios del Espectáculo, su progenitor aseguró que "están separados". Recientemente, la ex vedette había hecho un vivo donde explicaba su relación con el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, donde el propio Icardi comentó frente a 34.500 usuarios: "Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas".

Andrés Nara fulminó a Mauro Icardi



Luego de varios años distanciados, Wanda Nara reconstruyó la relación con su padre y se muestran más juntos que nunca. En este marco, Andrés Nara aprovechó para revelar su opinión acerca de la ex pareja de su hija: "Nosotros estamos en un contexto complicado con Mauro", aseguró.

"No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él", agregó contra el futbolista que entrena en Turquía.

Aun así, él remarcó que lo importante es que ella y los chicos "estén bien". "A ella la veo feliz, siempre fue muy segura. Las dos están muy bien. Son chicas muy seguras y siempre lo fueron", destacó su papá, con quien compartieron la celebración de Navidad y tuvieron un ansiado reencuentro.



Andrés Nara sobre la relación de Wanda Nara y L-Gante

En su entrevista con El Trece, Andrés Nara destacó la "humildad y sencillez" de L-Gante, el supuesto nuevo novio de su hija. "Los temas de él no son mi fuerte, pero él me gusta mucho. Me encanta su personalidad", enfatizó al respecto.

Por otra parte, le dio el visto bueno al cantante de Cumbia 420, tras sostener que "él siempre está en la misma línea, muy firme a su postura" y agregó: "Lo que a mí no me gusta es el caretaje y en esto hay muchas personas así".

En este sentido, volvió a remarcar que no tuvo tiempo de conocer en mayor profundidad a Icardi, pero que siempre será importante por ser el padre de dos de sus nietas.