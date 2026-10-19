Octubre trae distintas oportunidades para renovar algunas prendas, cambiar el calzado o buscar productos para el hogar sin afrontar el precio completo. Durante esta semana, una promoción reúne descuentos de hasta 50% en distintas categorías y suma opciones de financiación en determinados productos.

La propuesta estará vigente desde el viernes 16 hasta el jueves 22 de octubre y contempla artículos seleccionados. Los beneficios varían según el rubro y, en algunos casos, se combinan con tres cuotas sin interés.

Hasta 50% de descuento en indumentaria y deportes

Una de las promociones más importantes alcanza a la ropa de mujer. Hay 50% de descuento y tres cuotas sin interés en vestidos, túnicas y pantalones seleccionados. La oferta también incluye 40% de descuento y tres cuotas sin interés en remeras y musculosas. De esta manera, distintas prendas pueden adquirirse con una reducción sobre su precio y una alternativa de pago en cuotas.

Los accesorios tienen además una promoción específica: carteras, bolsos y billeteras cuentan con 40% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito, siempre dentro de los productos seleccionados.

Los accesorios tienen además una promoción específica: carteras, bolsos y billeteras. (Imagen: Gemini)

Para quienes buscan artículos relacionados con la actividad física, la promoción contempla hasta 50% de descuento en productos de deportes. El porcentaje depende de los artículos incluidos en la campaña.

También hay descuentos en calzado y electrodomésticos

El calzado forma parte de la misma propuesta. Zapatos y zapatillas seleccionados tienen 40% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito. En el caso de los zuecos y las sandalias, el descuento alcanza el 30%, también bajo la modalidad de un pago con efectivo, débito y crédito y sobre productos seleccionados.

Los electrodomésticos completan la promoción con hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito. Así, la campaña abarca desde artículos de uso personal hasta productos para el hogar.

La promoción se encuentra disponible en COTO y tiene vigencia hasta el jueves 22 de octubre. Como los beneficios corresponden a productos seleccionados, resulta conveniente revisar las condiciones de cada categoría antes de realizar la compra.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.