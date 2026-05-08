Un nuevo puente cambiará para siempre el flujo de tránsito entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. El gobierno santafesino confirmó que las obras del corredor ya se encuentran al 40% gracias a una inversión de $ 39.811 millones que permitirá duplicar la capacidad de cruce sobre el río salado. Los trabajos comenzaron en marzo del año pasado y a un año de su inicio ya alcanzaron un avance de 40%. La transformación histórica se da tras años de reclamos por la saturación del conducto actual. La obra está siendo realizada íntegramente con recursos provinciales y fue adjudicada a las empresas Pietroboni, SE.MI.SA y Cocivial SA Se trata de un viaducto de 1.324 metros de largo que estará ubicado al lado del puente actual con desplazamiento sentido sur. De esta manera, se duplicará la capacidad de cruce sobre el río salado. El Ministerio de Obras Públicas publicó un informe en donde muestra una progresión significativa en la estructura “invisible” del corredor. Por el momento se concretaron 40 de las 42 pilas proyectadas, las cuales son las piezas que sostendrán la estructura. En la misma línea, finalizaron 131 de los 136 pilotes y 130 de las 136 columnas que contempla el masterplan. Otro de los avances comunicados es que se fabricaron 80 de las 215 vigas previstas, de las cuales 60 fueron montadas. A su vez, se completaron 13 de los 43 vanos. Además de la estructura que atravesará el río, se contempla la intervención en zonas urbanas en ambas cabeceras. Del lado de la ciudad de Santa Fe se iniciaron trabajos de subrasante mejorada con cal y hormigonado de base en la calzada norte. Por su parte, en Santo Tomé ya se trabaja en el acceso a la nueva calzada. La obra mejorará la fluidez del tránsito, ya que el antiguo puente tendrá sentido hacia Santo Tomé, mientras que el nuevo corredor será el ingreso a Santa Fe. Se agregará nueva iluminaria LED, parquización y una bicisenda para crear un conducto clave para los miles de santafesinos que cruzan diariamente entre ambas ciudades.