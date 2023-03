Caso Lola Chomnalez: quién es Leonardo David Sena y por qué la justicia pidió 30 años de prisión

A 8 años del femicidio, la justicia continúa identificando a los culpables y participes del homicidio de Lola Chomnalez, ocurrido en Barra de Valizas (Uruguay) en diciembre de 2014.

Mariela Núñez, fiscal encargada de la causa, solicitó 30 años de prisión para Leonardo David Sena, presunto autor del crimen, por "homicidio muy especialmente agravado".

"Entendemos que el pedido de la fiscalía está ajustado a derecho. Era lo que esperábamos porque se comprobaron los hechos y los elementos exculpatorios que expuso el propio Sena carecían de verosimilitud", declaró Jorge Barrera, uno de los abogados de la familia de la víctima a Télam.

Decretaron feriado el lunes 20 de marzo y habrá un nuevo fin de semana largo: ¿qué se conmemora?



Argentina Panamá: salen las entradas a la venta, ¿cómo comprarlas, qué precios tienen y cómo es el truco para evitar la fila?







¿Qué paso con Lola Chomnalez?

El sábado 27 de diciembre de 2014, Lola viajó sola a Uruguay. Una vez allí, se alojó en la casa de su tía, Claudia Fernández, en Barra de Valizas. Al día siguiente, la joven de 15 años salió a caminar y desapareció.

El 30 de diciembre, a pocos kilómetros de la casa, Lola fue encontrada asesinada entre los médanos . La autopsia reveló que la adolescente murió por asfixia por sofocación. Además, se descubrió que tenía cortes en todo el cuerpo, realizados con un arma blanca.

Eliminan la fe de vida para jubilados y pensionados ANSES: qué banco ya no lo pide y cómo hacer el cambio



Excelentes noticias de ANSES: quiénes cobran el bono de $ 45.000 y cuáles son los requisitos







Caso Lola Chomnalez: quién es Leonardo David Sena, principal sospechoso por el homicidio de la adolescente

La Unidad de Análisis de Hechos Complejos, dependiente de la Jefatura de Policía de Montevideo, se encargó de investigar el homicidio. Las primeras sospechas vincularon a la familia, un pescador, vecinos y trabajadores cercanos.

En 2019, fue detenido Leonardo David Sena, apodado "El Panadero". El hombre de 29 años tenía antecedentes penales y fue señalado como principal sospechoso.



El caso dio un giro inesperado. La prueba de ADNI arrojó una coincidencia del 99% con los rastros encontrados en la mochila, toalla y DNI de Lola Chomnalez.

AFIP devoluciones: los 3 motivos por los que no conviene pedir el reintegro del 45% y del 25%



Cómo es la estafa de la lamparita que vacía cuentas bancarias sin dejar rastro







Caso Lola Chomnalez: condenaron a 8 años de prisión a Ángel "Cachila" Moreira, acusado por encubrimiento

El 18 de febrero de 2015, la policía recibió una llamada anónima que indicaba que Ángel Eduardo Moreira, un cuidacoches de la zona, que estaba involucrado en el homicidio. En 2019, la investigación lo ubico en la escena del crimen.

Los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli revocaron la absolución dictada por Juan Letrado Giménez Vera y condenaron a Ángel Moreira, "auto responsables del delito de encubrimiento", a 8 años de prisión.