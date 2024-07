Caso Loan, últimas noticias: todo lo que encontraron hoy y qué pasó con el nene desaparecido en Corrientes

José Peña, el papá de Loan, volvió a desconfiar de la versión de su hermana Laudelina. La mujer denunció que María Victoria Caillava y Carlos Pérez habían atropellado al menor de edad y luego lo subieron al vehículo.

"La versión del choque es mentira, es la peor mentira. Según me dijeron fue por aquella zona, pero no hay rastro, no escuchamos nada. Laudelina pudo haber escuchado, pero no creo. Tiene que quebrarse y decir la verdad ", denunció.