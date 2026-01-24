Captaron al planeta “gemelo” de la Tierra: su volcán es el más grande del sistema solar, albergó agua y quizá vida. Foto: Freepik

Una reciente imagen captada por la NASA ha dejado perplejos incluso a los científicos: en el planeta considerado el “gemelo” de la Tierra apareció un detalle completamente inesperado.

El rover Perseverance, que recorre la árida y despiadada superficie de Marte, registró hace poco una impresionante panorámica que, a simple vista, parece casi de otro mundo. A partir de una foto imposible, ante la gran cantidad de polvo, se pudieron revelar aspectos inéditos del planeta.

Captaron al planeta “gemelo” de la Tierra: su volcán es el más grande del sistema solar, albergó agua y quizá vida. Foto: NASA

Los detalles únicos del planeta “gemelo” de la Tierra

El 26 de mayo de 2025, el rover Perseverance aprovechó un día de cielo excepcionalmente limpio de Marte, con muy poco polvo en suspensión, para capturar una impresionante panorámica de alta resolución en la zona conocida como Falbreen. Con su cámara Mastcam-Z tomó 96 fotos individuales que luego se combinaron en un mosaico de gran detalle y profundidad visual.

Hay que tener en cuenta que la delgada capa de polvo que suele cubrirlo todo, junto con la enorme distancia que nos separa, hace que conseguir fotografías nítidas sea un auténtico desafío técnico.

Entre las novedades que más llamaron la atención destaca la famosa “roca flotante”: una gran piedra que parece levitar sobre una elegante ondulación de arena oscura con forma de media luna.

Los científicos consideran que esta roca probablemente llegó hasta ahí arrastrada por agua, viento o algún movimiento de ladera en el pasado, antes de quedar depositada en esa posición tan peculiar.

Miles de millones de años en un mismo planeta

Los expertos y científicos señalan que la zona conocida como Falbreen podría albergar algunos de los terrenos más antiguos que exploró el rover Perseverance, posiblemente incluso más viejos que el propio cráter Jezero.

En la panorámica se aprecia claramente la transición entre rocas claras y planas, ricas en olivino, y otras formaciones más oscuras y arcillosas, estas últimas consideradas aún más antiguas.

En la parte inferior central de la imagen destaca un círculo blanco de abrasión de unos 5 centímetros de diámetro, creado al analizar la roca número 43. Esta perforación resulta clave, ya que sus datos ayudarán a determinar si la muestra recolectada será enviada a la Tierra en futuras misiones de retorno.

Al fondo, a más de 65 kilómetros de distancia, se distinguen colinas que completan un paisaje impresionante. Según la NASA, este tipo de vistas podrían algún día ser contempladas directamente por ojos humanos en Marte.

¿Hay agua en Marte?

Este planeta alberga agua en forma de hielo, tanto en los polos como debajo de la superficie. Recientemente, se descubrieron grandes depósitos líquidos de forma subterránea a kilómetros de profundidad.

Su hallazgo representa una posibilidad de vida pasada o presente, siendo crucial para futuras misiones humanas. No obstante, existe un inconveniente con el líquido en Marte.

La presión atmosférica marciana es muy inferior a la de la Tierra y la temperatura también; estas condiciones ambientales hacen que el ciclo del agua en Marte sea diferente al de nuestro planeta, puesto que esta pasa directamente de estado sólido a gaseoso y viceversa sin pasar por el estado líquido.