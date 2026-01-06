Cambian los cajeros automáticos: en enero solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo

Aunque las billeteras virtuales y los pagos digitales crecen cada vez más, el dinero en efectivo sigue siendo esencial para millones de argentinos.

Por eso, los cajeros automáticos mantienen su importancia dentro del sistema bancario, con disponibilidad las 24 horas. Con el inicio de 2026, muchos usuarios se preguntan cuánto se puede retirar por día en cada banco

Montos máximos de extracción en los principales bancos

Los límites diarios dependen de la entidad, el tipo de cuenta y el canal utilizado. Estos son los montos informados por los bancos más importantes del país:

Banco Nación: hasta $ 1.000.000 por día.

Banco Provincia: $ 400.000, con opción de ampliación desde la app.

Banco Ciudad: $ 800.000, ampliable a $ 1.200.000 vía home banking.

Banco Galicia: $ 400.000 en general y hasta $ 2.400.000 en cajeros propios.

ICBC: hasta $ 550.000 diarios.

BBVA: hasta $ 2.000.000, según el perfil del cliente.

Banco Macro: $ 800.000 y hasta $ 1.300.000 en cajeros propios.

Banco Santander: hasta $1.000.000 por día.

En la mayoría de los casos, el límite varía si la extracción se hace en cajeros propios o en redes compartidas.

¿Se puede aumentar el límite?

Los bancos permiten ampliar el tope diario de forma temporal o permanente. Las opciones más comunes son:

Desde la app oficial o el home banking .

Según el tipo de cuenta (sueldo, premium, etc.).

En función del historial financiero del cliente.

Antes de retirar grandes sumas, conviene revisar el límite vigente y solicitar la ampliación si es necesario.

Extracción sin tarjeta: la tendencia que crece en 2026

Además de los montos habilitados, el sistema bancario avanza con nuevas modalidades. Una de las más destacadas es la extracción sin tarjeta, que utiliza tecnología NFC. Este método permite:

Retirar efectivo con el teléfono móvil

Acercar el dispositivo al cajero automático.

Operar sin tarjeta física.

Aunque su implementación es gradual, se espera que esta opción se expanda durante 2026 en los principales bancos del país.