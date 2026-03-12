La Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer, es una organización de primera línea dedicada a la atención y apoyo sobre el Alzheimer. En sus investigaciones dieron a conocer el primer recuerdo que suelen perder las personas con esta enfermedad. De acuerdo con un informe, este olvido se incluye en una lista de síntomas progresivos que abarcan otros 9 estadios. Los pacientes olvidan primero los eventos recientes o la información recién aprendida”, destacan desde las diversas asociaciones que concientizan, investigan y luchan contra esta enfermedad. La Asociación del Alzheimer remarcó que los pacientes pierden en primera instancia las fechas importantes y eventos significativos. Normalmente repiten la misma información y dependen de ayudas para la memoria tales como notas o dispositivos electrónicos. También pueden necesitar la ayuda de familiares para realizar actividades del día a día que antes se hacían por su cuenta. Cambios en la memoria: el primer síntoma es el olvido de eventos recientes, fechas importantes y que la persona pida repetidamente que le repitan la misma información. Dificultad para resolver problemas: experimentar cambios que afectan la habilidad de crear y seguir un plan. Tal es el caso de no recordar cómo se hacía una receta familiar o no poder gestionar las cuentas mensuales. Estas personas tardan mucho más en realizar tareas sencillas. Dificultad para realizar tareas cotidianas: el paciente con Alzheimer puede tener problemas para cumplir con actividades diarias, como recordar reglas o el funcionamiento de ciertos dispositivos electrónicos, ya sea en el hogar o en el trabajo. Desorientación: debido al olvido, las personas con Alzheimer pueden perder la noción de la fecha y, a veces, olvidar dónde están y cómo llegaron allí. Dificultad para comprender: otro síntoma es tener problemas para leer, identificar colores o contrastes, o entender ciertas imágenes y relaciones entre objetos. Problemas con el uso de palabras al hablar o escribir: otro síntoma es el de tener problemas para estar en una conversación, seguir el hilo y encontrar las palabras adecuadas para la situación. Por ejemplo, en lugar de decir lápiz, podrían referirse a él como “un palito para escribir”. Colocar objetos fuera de lugar: es común que los pacientes con Alzheimer pierdan cosas y no puedan recordar sus pasos anteriores para encontrarlas. Disminución del juicio: la enfermedad, la persona puede tener problemas para tomar decisiones. Las personas pueden caer más fácilmente en estafas o regalar dinero sin pensar. Pérdida de iniciativa: es posible que las personas pierdan interés en pasatiempos, actividades sociales o deportes. Dejan de entender qué les causaba interés en un principio. Cambios en el humor y la personalidad: Las personas con Alzheimer pueden sufrir como primeros síntomas apatía, desgano e irritabilidad, entre otras actitudes relacionadas a la apatía. Asimismo, las personas pueden sentirse confundidas, deprimidas, temerosas, ansiosas y desconfiadas.