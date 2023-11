Licencia de conducir: qué pasa si la dirección del carnet no coincide con la del DNI

La validez de las licencias de conducir tienen diversas normativas y letras chicas que habilitan o no a manejar, pero hay una que pocas personas conocen y es la de la dirección que figura en el carnet que entregan las distintas jurisdicciones.

El domicilio que figura en el documento o DNI debe ser el mismo que se encuentra en la licencia de conducir según marca la ley, y, de no ser así, el carnet será inválido y no se tiene permitido manejar. Para no ser penalizado, se debe chequear esta información.

Otro dato importante es chequear desde dónde se emitió la licencia: no es lo mismo si la dirección es de la Ciudad de Buenos Aires o desde alguna de las provincias, ya que ponen distintas condiciones además de que, por ejemplo en PBA, los carnets los entregan los distintos municipios.

Qué pasa si la dirección del carnet no coincide con la del DNI

Desde CABA destacaron que si el cambio de dirección se produce entre distintos barrios porteños no hay penalización y se puede circular: por ejemplo si alguien se muda de Barracas a Caballito, no es necesario modificar la licencia.

Cambia el registro: el Gobierno modificó un paso clave para sacar la licencia de conducir

En la Provincia esto sí varía. Si se cambia de domicilio entre dos partidos distintos, se debe actualizar el plástico que habilita a manejar ya que no tendrá validez.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detallaron que hay un plazo de hasta 90 días para actualizar ambos documentos. A partir de ese plazo, la licencia pierde validez si los datos no coinciden y será penalizado si se cae en un control de tránsito.



Cambia la licencia de conducir: a partir de qué edad ya no te la renuevan más y qué exámenes tenés que hacer

La licencia de conducir es un carnet que, previo examen teórico-práctico, habilita a una persona a manejar diferentes tipos de vehículos. Existen varias categorías, ya sea automóviles, motocicletas, o de tipos de cargas, como de transporte de mercaderías o de pasajeros.

Este documento es obligatorio tenerlo a mano de manera física mientras conducís, ya que puede ser solicitado por alguna fuerza del orden en alguna pesquisa o control vehicular de rutina.

Leer la nota completa.