Google Maps es una de las aplicaciones de navegación GPS más utilizadas del mundo y una herramienta clave para millones de personas a la hora de moverse, buscar direcciones o conocer un lugar antes de visitarlo.

Entre sus funciones más populares se destaca Google Street View, que permite recorrer calles y ver fachadas en imágenes de 360°, una utilidad cada vez más consultada por usuarios que quieren saber cómo luce una zona en tiempo real.

Además de indicar rutas, tiempos de viaje y tráfico, Google Maps y Street View ofrecen información detallada sobre comercios, horarios, teléfonos, sitios web y fotografías subidas por la comunidad. Gracias a esta combinación de datos, la aplicación se convirtió en una referencia indispensable tanto para peatones como para automovilistas.

¿Cómo se actualizan las imágenes de Google Street View?

Para mantener al día las imágenes, Google utiliza los conocidos autos de Street View, vehículos equipados con cámaras especiales que recorren ciudades y barrios capturando fotos panorámicas. Estas imágenes permiten reflejar cambios en calles, locales, carteles o fachadas, evitando confusiones y mejorando la experiencia de navegación.

El recorrido de estos vehículos no es permanente ni constante, ya que la app actualiza zonas de manera periódica y según un cronograma que puede variar. Por eso, muchos usuarios se preguntan cómo saber cuándo el vehículo pasará por su barrio o incluso frente a su casa .

Hay dos trucos para saber cuándo oasa el auto de Google Maps.

La mejor forma de saber cuándo pasa el auto de Google Street View

Aunque muchos no lo saben, existe una manera sencilla de conocer cuándo Google Street View visitará tu zona. La primera opción es consultar el calendario oficial que publica Google con las áreas que planea cartografiar cada mes. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

ingresar al sitio de Google Street View, buscar la sección “Qué zonas vamos a cartografiar este mes”, seleccionar país, región y ciudad. Luego, se muestra una fecha estimada del recorrido, que puede sufrir modificaciones por cuestiones climáticas o logísticas.

Otra opción: crear tus propias imágenes de Street View

La segunda alternativa es aún más interactiva y se basa en contribuir con tus propias imágenes. Google permite a los usuarios subir fotos en 360° tomadas con cámaras compatibles, las cuales, tras ser aprobadas, pueden incorporarse a Street View y mejorar el mapa de una zona específica.

Para esto, es necesario contar con una cámara 360° de buena calidad, activar el GPS y subir el contenido desde la plataforma oficial de contribuciones. De esta manera, no solo podés saber cómo funciona Street View desde adentro, sino también ayudar a otros usuarios con información más actualizada.

Lo que hay que tener en cuenta antes de buscar el recorrido

Es importante considerar que las fechas del calendario son aproximadas y pueden cambiar. Además, para crear imágenes propias, se requiere equipamiento específico y cumplir con los requisitos técnicos de Google para que el material sea aceptado.

Esta herramienta es clave para identificar ubicaciones.

Con estas herramientas, Google Maps y Street View ofrecen más transparencia sobre cómo se actualizan las imágenes y le permiten al usuario anticiparse al paso del auto que filma calles y barrios.