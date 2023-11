Alarma mundial por el nuevo virus chino, ¿qué se sabe de la enfermedad?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó al gobierno de China a brindar información más detalla sobre el brote de neumonía infantil que golpea al gigante asiático y muestra hoy una creciente demanda de atención en los hospitales locales.

A través de misiva, el organismo presidido por Tedros Ghebreyesus aconsejó también poner en práctica medidas para reducir los contagios similares a las adoptadas durante la pandemia de COVID-19, tales como utilización de barbijos, guardar distancia con personas enfermas, quedarse en casa si se advierten síntomas, lavarse las manos con frecuencia o cuidar la buena ventilación.

En tanto, el sistema de vigilancia de brotes de enfermedades humanas y animales en todo el mundo ProMed emitió el martes una segunda notificación ante el riesgo del desarrollo de una epidemia, a la que llamó "neumonía no diagnosticada" en niños.

"Este informe sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada... No está del todo claro cuándo comenzó, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente. El informe no dice que ningún adulto se haya visto afectado, lo que sugiere alguna exposición en las escuelas" , detalla el texto basado en un informe del medio taiwanés FTV News.

¿Qué se sabe del nuevo virus chino y cuáles son los síntomas?



Si bien la alerta de ProMed recalca en la necesidad de contar con mayor información para determinar la causa y el alcance del virus, expertos sugieren que el brote podría estar relacionado con Mycoplasma pneumoniae, también conocido como "neumonía ambulante" .

Según se informa, aumenta a medida que China entra en su primer invierno sin el estricto bloqueo por COVID-19.

"Otros países, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos, experimentaron aumentos similares de enfermedades como el VRS y la gripe una vez que se levantaron las restricciones pandémicas, a medida que años de circulación suprimida afectaron la inmunidad de la población" , sumó el portal británico Telegraph.

Los síntomas de la neumonía ambulante incluyen dolor de garganta, fatiga y tos persistente que puede durar semanas o meses. En casos graves, puede eventualmente deteriorarse y convertirse en neumonía.