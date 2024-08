Subió el dólar y el BCRA compró otros u$s 50 millones para las reservas

La seguidilla de compra de dólares del Banco Central sigue firme. La entidad volvió a hacerse de divisas en el mercado oficial de cambios para sumarlas a las reservas, aunque las cotizaciones alternativas del dólar detuvieron la tendencia bajista con un leve rebote en todas sus referencias.

El saldo comprador que registró este martes la autoridad monetaria fue de u$s 50 millones. De esta manera, exhibe once jornadas consecutivas con compras netas de reservas en el mercado oficial y el saldo acumulado en lo que va del mes asciende a u$s 445 millones.

"Aún en un contexto de bajo nivel en el volumen operado, la demanda resultó nuevamente inferior a los ingresos desde el exterior, dando pie a una nueva jornada con saldo positivo para el Banco Central", señalaron los operadores del PR Corredores de Cambio.

En ese sentido, sostuvieron que "los ingresos de divisas desde el exterior excedieron a la demanda para atender a las obligaciones correspondientes a importaciones y generaron un escenario que justificó otro saldo positivo para la autoridad monetaria".

Subió el dólar



Las compras de dólares contribuyeron al avance de las reservas brutas del Banco Central. En las tenencias se registró un incremento de u$s 163 millones, por lo que finalizaron la jornada en u$s 27.674 millones, según estimó la entidad de manera preliminar.

Los operadores del mercado prevén que, a este ritmo de compras, la autoridad monetaria podría terminar agosto con un saldo positivo, que serviría para compensar las ventas netas que registró en los dos meses anteriores para abastecer a la demanda de divisas de los importadores.

Las compras de reservas se dieron en una jornada en la que el Central en la que mantuvo el ritmo devaluatorio con otro incremento de $ 0,5 para el tipo de cambio oficial mayorista, que avanzó a $ 944,5, y en la que el volumen operado descendió a u$s 214,18 millones de contado.

Por su parte, las cotizaciones alternativas del dólar operaron en alza. El MEP a través del GD30 y CCL mediante Cedear avanzaron 0,3% para ubicarse en $ 1294 y $ 1290, respectivamente. El dólar blue, en tanto, avanzó 0,4% y se negoció en $ 1335 en la punta de compra y $ 1355 en la de venta.