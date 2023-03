Los bonos caen 5% en Nueva York tras las posibles medidas de pesificación de la deuda

Luego de los trascendidos sobre las medidas del Gobierno para pesificar la deuda pública, los bonos abren el miércoles a la baja, cayendo más de 5 por ciento.

La medida está orientada fundamentalmente a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses se desprenda de bonos en dólares con el fin de que el Gobierno pueda tener más poder de compra para controlar el tipo de cambio y también financiar el déficit.

A cambio de la venta de bonos en dólares contra pesos, el sector público estaría obligado a recibir títulos en pesos.

Se produce una pesificación de las tenencias de deuda del sector público. Analistas señalan que se trata de una medida de emisión monetaria encubierta para controlar el tipo de cambio y financiar al Tesoro.

El 30% de la venta de los bonos en dólares se usará para financiar el gasto 2023



Reordenan la deuda en dólares y cambian el mercado para achicar la brecha



Apertura bajista

Los bonos soberanos argentinos en Wall Street arrancan el día con pérdidas mayores al 5 por ciento.

El Global 2029 cae 4,69%, seguido por el Global 2030 que baja 4,68 por ciento.

En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 operan con pérdidas de 5,3% y 4,6%, mientras que, en el extremo más largo, la deuda pierde 5,08% en el Global 2041 y 5,57 por ciento en el Global 2046.

Los bonares también se desploman y abren en rojo.



El Bonar 2029 (AL29) y Bonar 2030 (AL30) retroceden 3,69% y 3,73% respectivamente. Por su parte, los bonos a 2035 y 2038 de legislación local muestran pérdidas de 3,3% y 3,1% respectivamente.

Nuevas medidas

Las bajas en el día de hoy se dan luego de las novedades en el ámbito económico.

El Gobierno estaría por anunciar la implementación de una estrategia financiera que logre atacar un combo de objetivos de manera conjunta.

Se espera que el Gobierno disponga vía decreto que todos los entes públicos nacionales entreguen en canje sus tenencias de bonos en dólares bajo ley extranjera por títulos en pesos.

Los decretos con los que se aplicaría la medida implicarían la venta por parte de entes públicos, de sus tenencias de Bonares contra pesos, para adquirir papeles en pesos del Tesoro y así, canjear tenencias de Globales por papeles en pesos del Tesoro.

Así se busca reforzar también la liquidez en el mercado cambiario e intentar bajar la brecha cambiaria.

Es decir, una vez que el sector público venda los bonos en dólares de ley internacional (los Globales), luego tendrá que salir a comprar deuda en moneda local que emitirá el Tesoro.

Con esta medida, el equipo económico busca tener mayor poder de fuego para controlar el tipo de cambio y conseguir financiamiento para cubrir el déficit fiscal.



Se estima que en total sean cerca de u$s 4000 millones

"Vamos a absorber Globales, para bajar la deuda externa argentina en u$s 4000 millones y las vamos a deslistar. Esto achica la emisión y mejora el valor de esos bonos en dólares", explicaron fuentes del equipo económico del ministerio de Economía.

Esto implica un endeudamiento por parte del sector público ya que vende bonos al mercado, es decir, pasan de manos públicas al mercado.

Controlar el dólar y financiar el déficit

El objetivo detrás de vender títulos en dólares al mercado es para darle mayor profundidad y liquidez al mercado de los dólares financieros, es decir, el MEP y el contado con liquidación (CCL).

Desde Grupo SBS explicaron que la idea de fondo sería el limitar el avance reciente en las cotizaciones de los dólares financieros, aunque el efecto no es aún del todo claro dado que no se conoce la forma de instrumentar la medida, por el momento.

El modo en que los entes públicos se desprenderían de sus tenencias de papeles en dólares sería vía subastas de mercado que se darían bajo las condiciones que dispongan en conjunto el Ministerio de Economía y el BCRA.

La medida implicaría también la obtención de fondos para financiar el déficit, en un contexto en que la sequía golpea de lleno sobre los ingresos vía Derechos de Exportación.

Por su parte, los analistas de Delphos Investments explicaron que el Mecon estaría por lanzar una operación de deuda que involucraría principalmente al FGS y por la cual buscaría atacar dos frentes calientes para el Tesoro nacional.

"Por un lado, el Tesoro podría conseguir financiamiento por entre u$s 3000 y u$s 4000 millones mediante la venta de Bonares en el mercado. Por otro lado, esta venta serviría para mantener contenido a los dólares financieros. El Tesoro se guardaría los bonos ley extranjera (Globales) y con ello concentraría la operatoria de mercado en los bonos ley local (Bonares)", explicaron.

Desde Delphos remarcaron que esto tiene lógica ya que las tenencias de Bonares por parte del FGS superarían los u$s 10.000 millones, frente a los apenas poco más de u$s 2000 millones de bonos globales y el BCRA tendría al menos otros u$s 15.000 millones de Bonares.

Estas medidas de urgencia se dan en el marco de un deterioro en las reservas, combinado con malos datos fiscales y que, en ambos casos, llevarán al Gobierno a incumplir con la meta con el FMI del primer trimestre del año, y en medio de tensiones cambiarias latentes.

Fernando Marull, economista y director de FMyA explicó que, si bien aún la medida no está en el Boletín Oficial, la medida constaría de que el Tesoro obligaría a vender o canjear "contra pesos" los Bonos en dólares que hay en el fondo FGS (Inversiones de la Anses).

Según detalla el economista, son cerca de u$s 3500 millones y es cerca del 10% de la cartera del FGS (tiene muchos bonos CER, acciones, y ON).

"En cuanto al impacto de la medida, Massa buscaría vender u$s 3500 millones en pesos, lo cual bajaría el dólar MEP y el CCL, a costa de que baje la paridad. También, con estas ventas el Tesoro se hace de pesos y ahora puede financiar el Déficit Fiscal y los vencimientos de la deuda en pesos. Si son u$s 3500 millones, a un dólar MEP de $ 390, son $ 1.4 billones o 1,6% del PBI", puntualizó Marull.

Emisión encubierta

El mercado encuentra en la actual medida una vía de emisión monetaria por parte del BCRA que se aplicarán para la compra de bonos del FGS.

Los bonos en dólares contra pesos que venda el FGS serán comprados por el mercado y por el BCRA. Para la compra de esos bonos, el BCRA tendrá que emitir pesos, por lo que el mercado advierte sobre mayo emisión monetaria detrás de la medida.

Marull remarcó que, si bien no está claro el impacto final de la medida, pero lo que sí está claro es que será el BCRA el que le va a comprar los Bonos al FGS, imprimiendo pesos con la maquinita.

"Más allá del ruido de hoy, como sería el BCRA el comprador en última instancia, del Central dependerá si el dólar paralelo suba o baje. Hoy posiblemente bajen paridad y también el dólar. Pero habrá que seguir de cerca el hecho de que el BCRA es el que emitirá pesos para comprar los bonos del FGS y con esos pesos financiar al Tesoro", advirtió.

Con una visión similar, desde Delphos remarcaron que esta medida se trata de una emisión "encubierta" de nuevos bonos (aunque son "viejos") para conseguir nuevo financiamiento para el Tesoro.

"Si los compradores de Bonares surgen de ventas previas de bonos en pesos que termine finalmente comprando el BCRA en el mercado secundario, entonces será indirectamente el BCRA el que financie al Tesoro. Si, por el contrario, las compras de Bonares surgen de una demanda genuina o sustentada en cambios regulatorios, entonces las paridades podrían sostenerse a costa de una mayor exposición al sector público por parte de bancos, compañías de seguro, FCIs, u otro tipo de inversor genuino", comentaron.