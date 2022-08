La sombra de Vicentin que puede trabar el ingreso de dólares del campo

Ahora que empiezan a aflojar las importaciones de energía, los pocos dólares que logran sumarse a las reservas traen cierto alivio que permiten levantar algo la vista más allá, planificar cómo se afrontará la próxima crisis. Por ejemplo, cómo se afrontará el escenario 2023, cuando ya se avizoran mayores alzas de los combustibles a nivel global.

Mientras tanto, una mirada retrospectiva muestra algunos puntos positivos y otros no tanto respecto de la estrategia oficial.

El dólar blue cae tras la confirmación de Rubinstein como viceministro

Posible ingreso de dólares del campo ayudó a bajar al blue y CCL: ¿puede seguir bajando?

Historia reciente

Del lado de la administración de las reservas el Banco Central desde el año pasado, y en dos oportunidades, obligó a importadores a financiar las compras al exterior por 180 días. Así postergó temporalmente el giro de divisas.

El balance provisorio de la medida fue una postergación de la salida de dólares del orden de los u$s 4300 millones, que permitió estirar con las reservas hasta este momento.

En el Gobierno asumen que los fondos de estos bancos internacionales podrían ser difíciles de conquistar habida cuenta de esta experiencia aún no concluida.

En el Gobierno siguen apostando a que la estacionalidad jugará a favor de mayor liquidación de los productores, dados sus compromisos con la compra de insumos para la próxima campaña.

Y desde la semana pasada, comenzaron a ingresar a las reservas los adelantos de prefinanciaciones de exportaciones del campo.

Dólar agro: empiezan a ingresar a las reservas los adelantos del campo

Los u$s 1000 millones que podrían completarse esta semana son iguales al aporte que habitualmente realizan los exportadores en caso se aprietos. Con Mauricio Macri no superaron los u$s 2000 millones.

Pero el pasado se presenta cuando se piensa en más grande. El sector privado recogió ya ciertos límites para lograr prefinanciamiento de las exportaciones del complejo agrícola a partir de la experiencia de Vicentin.

Vicentin no da por terminada la batalla judicial: el plan para salvar su concurso preventivo



Vicentin acordó con bancos y alcanzó las mayorías para reestructurar su deuda



prefinanciadores

Como se recordará, un club de bancos que integra la CFI, Natixis Credit Agricole, el holandés FMO, Rabobank, y el ING quedaron atrapados con más de u$s 400 millones, precisamente en el prefinanciamiento de exportaciones del agro.

Vicentin entró en default de su deuda en diciembre de 2019, por unos u$s 1600 millones, y entre sus principales acreedores se situaban el Banco Nación, otros bancos nacionales, proveedores comerciales y las cinco entidades financieras que constituyeron un grupo para participar en el concurso de acreedores de la firma.

Sin acuerdo

Aunque los bancos llegaron a un acuerdo en el marco de las negociaciones, en junio de este año el proceso judicial se estancó tras la suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe.

Poco antes, el concurso había logrado las mayorías para reestructurar los pasivos, de la mano de los votos de los acreedores comerciales y de los bancos internacionales.

La apuesta para el ingreso de dólares a las reservas viene de la mano de la participación de entidades comerciales del exterior. Y todas las involucradas en el quebranto de la firma santafecina son expertas en el negocio de financiar al campo, de larga trayectoria en la Argentina.

Pero ahora, en el Gobierno asumen que los fondos de estos bancos internacionales podrían ser difíciles de conquistar habida cuenta de esta experiencia aún no concluida.

Huellas del pasado que habrá que superar.