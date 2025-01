Este gurú de las finanzas recomienda invertir en un sector clave para los próximos años

Jim Cramer es el famoso presentador de "Mad Money", el programa de televisión de finanzas emitido por la cadena estadounidense CNBC. Tras casi 20 años al aire, al conductor se lo considera un verdadero gurú en temas de inversiones y mercados .

Recientemente, sorprendió al anunciar en qué sector reinvertirá sus ganancias obtenidas de GameStop: en acciones de computación cuántica . Especialmente reforzó esto después de que Rigetti Computing registrara un volumen extraordinario de negociación de u$s 352 millones de acciones frente a sus u$s280 millones en circulación .

La recomendación sorprendió debido a la particularidad del área. Sin embargo, Cramer compartió consejos clave para los inversores en 2025 .

Por qué Jim Cramer invertirá en computación cuántica

El sector de la computación cuántica, incluidas IonQ y D-Wave Quantum mostró una fuerte recuperación a pesar del escepticismo de los gigantes de la industria.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, fue uno de los que se mostró más desconfiado. Indicó que las aplicaciones prácticas de la computación cuántica podrían estar a 15-30 años de distancia, siendo 20 años el plazo más probable.

El reconocido conductor Jim Cramer.

Por su parte, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, expresó opiniones similares sobre las limitaciones actuales que ve en esa tecnología.

Los consejos de este gurú para invertir en este 2025

Sin embargo, Cramer dio su punto de vista y explicó cómo realizó sus inversiones a largo plazo. "No es necesario que uno sea perfecto en la gestión del dinero, basta con que sea lo suficientemente bueno, y eso significa que no hay que perder el tiempo intentando anticipar cada pequeña oscilación del mercado", afirmó.

Luego, detalló que, en la mayoría de los casos, apostar por un simple fondo indexado al S&P 500 será más que suficiente para proteger e incrementar el capital a largo plazo.

"Si uno gestiona bien su cartera, si hace los deberes y mantiene la disciplina, creo que puede superar al S&P 500 con un grupo diversificado de acciones individuales. Pero no todo el mundo tiene ese tiempo , no todo el mundo tiene el temperamento, no todo el mundo se siente cómodo asumiendo más riesgos para conseguir un mayor rendimiento", aclaró el famoso conductor.

"Y eso también está perfectamente bien. Hay que hacer lo que es mejor para uno mismo", recomendó.

Posteriormente, también aconsejó realizar compras progresivas en lugar de invertir todo el dinero de una sola vez . Por ejemplo, a su criterio, habría que hacer 100 operaciones de 500 acciones y no una de 50.000. De esta manera, si los activos financieros bajan, el precio promedio de compra será menor y la recuperación, más rápida.

"Cuando comprás todo de golpe, básicamente estás declarando que las acciones no van a bajar más. Es una locura. Nadie tiene ese tipo de percepción todo el tiempo. Comprar gradualmente, por etapas, consiste en reconocer que nuestro juicio es falible", señaló Cramer.