La Secretaría de Finanzas anunció los instrumentos que ofrecerá en la próxima licitación del Tesoro, que realizará el miércoles 26 de noviembre y se liquidará el viernes 28, como es habitual.

El desafío es renovar casi $15 billones y el Tesoro hizo antes un canje de letras por unos $2 billones que estaban en manos del Banco Central.

Según informó el organismo, se licitarán tres letras y un bono del Tesoro Nacional capitalizables en pesos, todos con tasa fija, también una letra TAMAR (tasa variable), una letra y dos bonos que ajustan por CER y dos instrumentos dólar linked. Todos vencimientos de los instrumentos ofrecidos arrancan en febrero de 2026 y concluyen en abril de 2027.

“Es importante notar que los plazos que la autoridad está impulsando son largos, algo que parece dejar explícita la intención de que las renovaciones no se vuelvan un tema en el corto plazo. Además los papeles a tasa fija refuerzan la tesis de una inflación que probablemente irá a la baja”, analizó Eric Paniagua, CEO y fundador de Dekadrak Venture Capital Consulting El Cronista.

El menú anunciado es el siguiente:

El Tesoro licitará estos instrumentos. FUENTE: ADCAP

En la previa del llamado el BCRA bajó las tasas de las rondas simultaneas a un día del 22% al 20% anual. Además, para facilitar el rollover dispuso prorrogar hasta el 31 de marzo la norma que vencía el 28 de noviembre y que permite integrar con bonos de tasa variable los requisitos de encajes. Esto seguirá hasta el 31 de marzo.

“El Tesoro enfrenta vencimientos por $ 14,6 billones y ofrece un menú similar al de la licitación pasada, sin instrumentos muy cortos y apostando a que el mercado quiera extender duration, luego de haber otorgado premios como incentivo en las últimas licitaciones (y esperamos que en esta ocurra lo mismo)”, indicaron dese la consultora ADCAP.

En ese sentido, anticiparon que, “dado el tamaño de los vencimientos, la demanda en licitaciones anteriores y en un contexto en el cual el Banco Central hizo modificaciones en los encajes, esperamos un rollover entre 80% y 100%”.