Otro economista se metió en la pelea entre Sturzenegger y Stiglitz: "Macri repitió una política de la dictadura"

El economista Jorge Carrera salió al cruce de las palabras del ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, quien había criticado al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz por asegurar que Argentina está viviendo un "milagro económico".

A continuación una transcripción de todos los "tuits" que publicó Carrera en su cuenta de la red social junto a una serie de gráficos.

En uno d sus tweets criticando al Profesor @JosephEStiglitz@fedesturze niega que endeudarse con el FMI haya implicado un crecimiento d la Deuda TotalToda la construcción para negar el impacto en la Deuda está basada en usar el fracaso d su propia política cambiaria q terminós2 pic.twitter.com/ZVOWNQCIdl — Jorge Carrera (@jorgecarreraok) January 20, 2022

"En uno d sus tweets criticando al Profesor @JosephEStiglitz @fedesturze niega que endeudarse con el FMI haya implicado un crecimiento de la Deuda Total. Toda la construcción para negar el impacto en la Deuda está basada en usar el fracaso de su propia política cambiaria que terminó en una devaluación y en usar datos parciales".

"Muestra como prueba de que la deuda no creció un gráfico con la evolución de la Deuda Bruta medida en U$ de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AC). La misma venía con un crecimiento moderado hasta 2015, y crece +33 p.p. del PIB e/ 2019 y 2015)"

"Así puede verse, en su gestión, la deuda creció de 240 MM a 332 MM. Pero @fedesturze se concentra en decir que el préstamo del FMI no aumentó la deuda e/ 2017 y 2018 ¿Dónde está el truco según el cual la asistencia del Fondo "no aumentó" la deuda?"

"En un país como Argentina la deuda d la AC es en pesos y en dólares cuando hay una devaluación el Total de la Deuda medida en dólares cae por la licuación de la Deuda en pesos. Si entonces se toma más Deuda en dólares, por ejemplo con el FMI, la deuda vuelve a subir pero sólo por la parte q excede lo que cayó la Deuda en pesos cuando es medida en dólares"

"En la siguiente tabla se observa lo ocurrido e/ 2017 y 2018. En ese período se recibieron los primeros 28.000 M del FMI. Sin embargo, la Deuda Total (medida en dólares) subió "sólo" 11.000 M por la licuación de la Deuda del Tesoro en bonos $ y de ATs con BCRA lo cual compensó en parte la suba por el préstamo FMI y de la Deuda en bonos en U$D (6.500 M)".

"Cambió la composición de la Deuda hacia un mayor % en U$D, menor % deuda intrasector público y más % deuda externa".

"Esto es grave porque la recaudación para pagar la deuda es en $ y luego de una devaluación la recaudación cubre muchos menos pagos que al inicio. Así, la Deuda se hace menos sostenible dada su nueva composición".

"Entonces, vemos que el aumento de "sólo" 11.000 M en 2018 es engañoso. @fedesturze también niega el carry trade. Sin embargo, lo que se inició a fines de 2015 fue una apertura abrupta e irrestricta de la cuenta capital que buscaba incentivar el carry trade para aumentar el nivel de Reservas y dar una muestra de respaldo de los mercados".

"Y para ello se permitió incluso q inversores NO RESIDENTES pudieran invertir en LEBACs. Se admitió que un título pensado para esterilizar liquidez excedente fuese usado como un instrumento financiero para atraer U$D q se cambiaban a $ y se invertían a solo 30 días a tasas reales elevadas".

"Cualquier NO RESIDENTE O RESIDENTE que trajo 1.000 dólares, los cambió a pesos en febrero de 2016 (a 15$/USD) y los colocó en LEBACs todos los meses hasta abril 2018 (a 20$/USD) se terminó llevando 1.400 dólares Nada menos que un rendimiento de 40% en poco más de dos años"

"Por cada 1.000 millones invertidos que estaban en las Reservas había q conseguir 400 M adicionales si se iban. Semejante ingreso de capitales apreciaba el tipo d cambio real, por lo cual mejoraba su rendimiento en dólares (y ayudaba parcialmente a la desinflación)"

"La deuda del BCRA (Lebac, etc) no aparece en el gráfico que presenta @fsturze de Deuda Total en dólares de la Adm Central. Los pasivos remunerados del BC medidos en dólares subieron entre fines de 2015 y 2017 (previo al sudden-stop) USD 36.000 M".

"Miles d millones "invertidos" en LEBACs se fueron oportunamente. Y a pesar de defender la flexibilidad cambiaria, se sostuvo la salida a 20$ x dólar. Algunos fondos siguieron creyendo y pasaron sus tenencias a Bonos del Tesoro convencidos por el ministro Caputo, evitándose así la explosión total del esquema"

"Luego fueron "reperfilados" y encepados en 2019. Estos son los Fondos que continúan hasta hoy presionando en el CCL"

"Más conceptualmente el punto según el cual se cambió la deuda por la del FMI porque era más barata no resiste preguntar entonces por qué no fueron antes y hacían un mix de deuda más sostenible. Además, si tomaban menos deuda con el FMI el costo hubiera sido más bajo por la ausencia de sobretasa. Pero lo peor q encubre la presentación es q cuando se tomó la deuda con el FMI no se tomaron las medidas lógicas que eran regular la cuenta capital y evitar que la deuda financiara la fuga"

"La deuda con el Fondo efectivamente sirvió para cambiar la composición de activos externos y pasivos externos entre sector privado y público en Argentina"

"Respecto a tomar la foto con @JosephEStiglitz como aval a esa política vale remarcar que, para un Académico, es importante escuchar a todas las voces. Por eso, @JosephEStiglitz se ocupó d consultar otras voces que le señalaron que lo que se iniciaba parecía ser un proceso que repetiría dos experiencias anteriores como las de Martínez de Hoz en la Dictadura y la de Cavallo en la Convertibilidad"

"Esto es: apertura indiscriminada a los flujos de capitales, altas tasas de interés, rápido endeudamiento externo público y privado, un régimen cambiario nuevo y atractivo, apreciación cambiaria, desinflación y crecimiento del consumo, cierta euforia, desequilibrio creciente en la cta cte y creciente probabilidad de sudden stop. Lamentablemente esas perspectivas se cumplieron".

