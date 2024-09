El dólar contado con liqui vuelve a los niveles de enero: ¿puede bajar más?

El 17 de enero, el "contado con liqui" se operaba en torno a los $ 1.250. Eran días en los que Javier Milei se encontraba por primera vez con Kristalina Georgieva en Davos. La brecha cambiaria estaba en 43%. La tasa Badlar para grandes colocaciones a plazo fijo, en 109% anual. El Relevamiento de Expectativas de Mercado de ese mes preveía una inflación de 227% para todo el 2024.

Ayer el "contado con liqui" cerró a los mismos valores de enero, $1.250. Las expectativas son de un dólar calmo durante septiembre como mínimo.

No todo es el blanqueo: hay ventas también de dólares para pagar el vencimiento de Bienes Personales entre el 19 y 23 del corriente que permite a los contribuyentes pagar en forma adelantada 5 años, en base a los bienes declarados hoy y ganar así estabilidad fiscal y menor costo.

La particularidad del momento financiero actual es que los bonos en dólares mejoran de paridad, pero midiendo el resultado en pesos pierden valor. Esto es porque la caída del dólar contra el peso es mayor a la mejor cotización en dólares de la deuda soberana. Inédito en la Argentina reciente. Esto provoca que haya interés en apostar a las colocaciones a tasa fija en pesos como la licitación de Lecap que hará Luis Caputo hoy, con rendimientos del orden del 3,7% efectivo mensual. O sea, lo que es pesos atrae hoy más que lo que está nominado en dólares, ya sean las colocaciones a tasa o bien la deuda pública.

Bonos corporativos vs soberanos

El giro se está viendo también en el mercado internacional. Edenor está a punto de cerrar una colocación externa siguiendo el camino que marcaron la semana pasada YPF y la propia Pampa. La primera de ellas buscaba u$s 500 millones y recibió ofertas por u$s 1.100 millones. Pampa paga una tasa de 8,25% anual. Hay demanda por emisiones de deuda en Nueva York. Pero el hambre no habilita a todos los platos del menú. La Argentina no es sujeto de crédito aún con el riesgo país en 1.445 puntos. Las empresas locales, sí. El Gobierno, no. La razón es la de siempre: las escasas reservas en el BCRA, el cepo y cómo será el esquema cambiario tras su eventual levantamiento.

Las miradas hoy se centrarán, previo a la apertura del mercado, en el dato de inflación de agosto en Estados Unidos. Será clave para determinar cuánto bajarán las tasas en la próxima cumbre de la Reserva Federal, el 17 y 18 del corriente. Posteriormente, a las 16 horas, se conocerá el dato del INDEC con el Índice de Precios al Consumidor. La inflación de Brasil conocida ayer fue mejor a la esperada dado que reflejó una caída de 0,02% mensual, llevando a la interanual al 4,24%. Envidiable, sin dudas.

A última hora Pablo Quirno dará a conocer el resultado de la licitación del Tesoro, con la emisión de nuevas Lecap y bonos que ajustan por el CER. La clave en este proceso pasa por el financiamiento total que pueda lograrse, con vencimientos que llegan a los casi 7 billones de pesos, y la tasa de interés de los diversos instrumentos.

Lo notable del momento actual en lo financiero es que el "contado con liqui" está al mismo precio de mediados de enero, con menores tasas, menor riesgo país, y más reservas en el BCRA. El próximo envión al mercado podría venir tras el discurso de Javier Milei en Diputados el próximo domingo.

El "siga, siga" predomina.