Dólar oficial HOY: así cerró la cotización de este lunes 1 de septiembre

La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 1 de septiembre de 2025 alcanzó los $ 1.385, cifra que demuestra una diferencia de -1,1% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una leve alza, marcando el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que refleja un aumento en la demanda y una posible incertidumbre en el mercado. Comparado con los días pasados, esta variación sugiere un cambio en las expectativas económicas.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 21.41%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.385, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.052,5.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: