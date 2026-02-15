El dólar oficial hoy domingo 15 de febrero cotiza a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa sigue acumulando una fuerte caída en lo que va de febrero (retrocedió $ 45). Además, se ubica $ 60 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). La moneda no registraba un valor tan bajo desde el 18 de noviembre cuando cerró la jornada también en $ 1415. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1367,30 para la compra y $ 1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1583,39. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1846 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy domingo 15 de febrero cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. El paralelo viene de subir $ 10 durante el miércoles. Desde que comenzó el mes, no obstante, perdió $ 30 y en lo que va del año cayó $ 90 respecto del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,76%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 42 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2089 millones en 28 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.158 millones. El dólar oficial hoy domingo 15 de febrero operó a $ 1420 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El verano financiero de 2026 transcurre bajo una calma que pocos hubieran pronosticado tiempo atrás. La “paz cambiaria” se instaló en la City porteña como la nueva normalidad, sostenida por un esquema de política monetaria que logró domar la volatilidad y comprimir la brecha a niveles históricos. Leé la nota completa en este enlace