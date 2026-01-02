Al cierre de los mercados de este viernes, 2 de enero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.510. Esta cifra demuestra una variabilidad de 1,32% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del dólar ha aumentado, lo que podría reflejar una mayor demanda o cambios en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere un posible fortalecimiento del dólar blue en el corto plazo.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 24.71%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 21.35%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar de este viernes, 2 de enero de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blueha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.530, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.510.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: