Dólar blue HOY: ¿a cuánto abre la cotización este jueves 4 de septiembre?
Esta es la valoración actual del dólar blue y el cambio experimentado por la moneda en el transcurso de las últimas 24 horas.
El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este jueves, 4 de septiembre de 2025 es de $ 1.345 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.
La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 15.05%, es menor que la volatilidad anual del 19.17%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.
¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?
El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.375, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.
Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1220.0, según los datos registrados.
¿Cómo comprar dólar MEP?
Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.
Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.
El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
¿Cómo comprar dólares a precio oficial?
El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente:
- Compras electrónicas (homebanking o apps bancarias): se habilita la compra de divisas sin tope para personas humanas.
- Compras en ventanilla con saldo en cuenta bancaria: también será posible adquirir dólares sin límite si los pesos necesarios para la transacción ya estén depositados en la cuenta.
- Compras en ventanilla con efectivo en pesos: se podrá comprar hasta u$s 100 mensuales si se presenta una declaración jurada en la que certifique no haber superado ese monto en otras entidades.
