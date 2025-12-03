A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las prohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que influye de manera directa en los plazos fijos. Esta decisión promovió una competitividad activa entre los bancos, que ahora intentan captar y retener clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben saber sobre las tasas que brindan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

Fuente: narrativas-ar

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 3 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,1666666 % $ 10.833,3 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,1666666 % $ 10.833,3 BBVA 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Macro 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Credicoop 2 % $ 10.000 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2 % $ 10.000 Banco Bica 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco CMF 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco Comafi 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de Corrientes 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,5416667 % $ 12.708,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,25 % $ 11.250 Banco Julio 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,625 % $ 13.125 Banco de Tierra del Fuego 2,5 % $ 12.500 Banco Voii 2,625 % $ 13.125 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,625 % $ 13.125

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 26 % 29,333398 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 22 % 24,359658 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 26 % 29,333398 % BBVA 23 % 25,586376 % Banco Macro 26 % 29,333398 % Banco Credicoop 24 % 26,82418 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 24 % 26,82418 % Banco Bica 33,182648 % 33,182648 % Banco CMF 29,5 % 33,834302 % Banco Comafi 25 % 28,073156 % Banco de Corrientes 29 % 33,182648 % Banco de la Provincia de Córdoba 30,5 % 35,146394 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 29 % 33,182648 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 27 % 30,605 % Banco Julio 28 % 31,88805 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 31,5 % 36,470267 % Banco de Tierra del Fuego 30 % 34,488884 % Banco Voii 31,5 % 36,470267 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 31,5 % 36,470267 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: