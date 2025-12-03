En esta noticia
A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las prohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que influye de manera directa en los plazos fijos. Esta decisión promovió una competitividad activa entre los bancos, que ahora intentan captar y retener clientes con mejores retribuciones.
En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben saber sobre las tasas que brindan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 3 de diciembre?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Santander
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|Banco Galicia
|1,8333333 %
|$ 9.166,7
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|BBVA
|1,9166667 %
|$ 9.583,3
|Banco Macro
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco Credicoop
|2 %
|$ 10.000
|ICBC
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco Ciudad
|2 %
|$ 10.000
|Banco Bica
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco CMF
|2,4583334 %
|$ 12.291,7
|Banco Comafi
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|Banco de Corrientes
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco de la Provincia de Córdoba
|2,5416667 %
|$ 12.708,3
|Banco de Chubut
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco del Sol
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco Dino
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco Hipotecario
|2,25 %
|$ 11.250
|Banco Julio
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco Masventas
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Meridian
|2,625 %
|$ 13.125
|Banco de Tierra del Fuego
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Voii
|2,625 %
|$ 13.125
|Bibank
|2,5 %
|$ 12.500
|Crédito Regional Compañía Financiera
|2,625 %
|$ 13.125
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|26 %
|29,333398 %
|Santander
|25 %
|28,073156 %
|Banco Galicia
|22 %
|24,359658 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|26 %
|29,333398 %
|BBVA
|23 %
|25,586376 %
|Banco Macro
|26 %
|29,333398 %
|Banco Credicoop
|24 %
|26,82418 %
|ICBC
|28 %
|31,88805 %
|Banco Ciudad
|24 %
|26,82418 %
|Banco Bica
|33,182648 %
|33,182648 %
|Banco CMF
|29,5 %
|33,834302 %
|Banco Comafi
|25 %
|28,073156 %
|Banco de Corrientes
|29 %
|33,182648 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|30,5 %
|35,146394 %
|Banco de Chubut
|28 %
|31,88805 %
|Banco del Sol
|29 %
|33,182648 %
|Banco Dino
|29 %
|33,182648 %
|Banco Hipotecario
|27 %
|30,605 %
|Banco Julio
|28 %
|31,88805 %
|Banco Masventas
|30 %
|34,488884 %
|Banco Meridian
|31,5 %
|36,470267 %
|Banco de Tierra del Fuego
|30 %
|34,488884 %
|Banco Voii
|31,5 %
|36,470267 %
|Bibank
|30 %
|34,488884 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|31,5 %
|36,470267 %
¿Qué es la TNA y la TEA?
La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:
- Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
- Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
- Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
- Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
- Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
- Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.